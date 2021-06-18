В Москве утвердили более 60 проектов межевания жилых кварталов

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С начала 2021 года в Москве утверждено 63 проекта межевания жилых кварталов общей площадью около 240 гектаров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Межевание территории под многоквартирными домами – первый шаг к оформлению общей долевой собственности. После постановки земельных участков на кадастровый учет собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать права общей долевой собственности и разместить на них, например, спортивную площадку или парковку.

«За пять месяцев 2021 года за счет средств городского бюджета были определены границы земельных участков под 238 многоквартирными домами, - сообщил заммэра. - Жители этих домов смогут оформить эту землю в общую долевую собственность и использовать по своему усмотрению. Всего на сегодня утверждено порядка 3,9 тысячи проектов общей площадью более 50 тысяч гектаров. А к 2022 году мы планируем отмежевать всю территорию жилой многоквартирной застройки в границах «старой» Москвы».

До утверждения каждого проекта межевания проводятся общественные обсуждения на портале «Активный гражданин». Участники высказывают на них свою позицию по предлагаемым границам придомовых территорий. Например, жители четырех многоквартирных домов на аллее Первой Маевки на востоке города решили объединить территории в единый участок, что и было внесено в итоговый проект.

«С начала года больше всего проектов межевания территории утвердили в Северном округе - 16 участков общей площадью 49 гектаров, на которых находятся 53 многоквартирных дома, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - За это же время на востоке столицы одобрили 11 проектов межевания территорий общей площадью 31 гектар с 38 жилыми домами. А в ТиНАО утверждено девять проектов, которые объединяют 28 гектаров земли под 49 многоквартирными домами».

Еще девять проектов под 8 домами утвердили в центре столицы, семь под 47 домами – на юге Москвы. С начала года город также разработал и утвердил проекты межевания территорий в Юго-Восточном, Северо-Восточном, Юго-Западном и Западном округах.

Напомним, до 2019 года межевание и постановка участков под многоквартирными домами на кадастровый учет проводились по заявкам жителей и за их счет. С августа 2019 года эту работу город начал выполнять на счет бюджета.

После утверждения проекта межевания территории любой собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме может обратиться в Департамент городского имущества с заявлением о проведении кадастровых работ за счет города. После постановки земли на кадастровый учет у каждого собственника помещений автоматически появляется право общей долевой собственности на этот участок. Чтобы зарегистрировать его в Едином государственном реестре недвижимости, нужно обратиться в Управление Росреестра по Москве.

Подробнее обо всех утверждённых проектах межевания - на портале mos.ru на странице Департамента городского имущества или в Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы.

Созданная городом цифровая среда становится комфортным жизненным пространством для каждого москвича. За последние годы столица сделала гигантский скачок в цифровизации. Одна из главных задач программы развития Москвы, озвученной мэром Сергеем Собяниным - добиваться, чтобы жители могли в полном объеме получать качественные и безопасные цифровые услуги. Благодаря уже реализованным проектам "Наш город", "Активный гражданин" и "Мой дом" москвичи имеют возможность участвовать в управлении своими домом, районом и городом. И эта работа будет продолжена.