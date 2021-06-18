Метро и наземка в жару в Москве: Какая температура воздуха должна быть в салоне

В Москве - жарко, а в ближайшие дни синоптики и вовсе обещают до плюс 32! Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Уличные градусники опять плавятся под солнцем. В Москве - жарко, а в ближайшие дни синоптики и вовсе обещают до плюс 32! Разбираемся, какая температура должна быть в подземке и наземке, куда жаловаться.

В МЕТРО, НА МЦК И МЦД

НОРМА

- от +18 до +28 - на станциях в теплую погоду при среднесуточной уличной температуре выше +10.

Внимание! Это не касается открытых наземных платформ и переходов.

- от +18-21 до +28-31 - в вагоне с естественной вентиляцией и без кондиционера. То есть не выше, чем на 3 градуса от температуры на станциях.

- от +21 до +22 - в вагоне с климат-контролем.

УЗНАЕМ, ЕСТЬ ЛИ КОНДИЦИОНЕР

По наклейке на окнах с надписью «Вагон оборудован кондиционером» и снежинкой.

В поездах без климат-контроля или нет никаких знаков, или на окнах наклейка «Вагон не оборудован кондиционером» с перечеркнутой снежинкой.

КОМУ ПОЖАЛОВАТЬСЯ

- в пути - машинисту через переговорное устройство в вагоне;

- после поездки - в ситуационный центр метро через колонны экстренного вызова. Их можно найти в центре станции и на выходе около эскалаторов. На колонне - нажать любую кнопку и сообщить оператору номер вагона, время и направление поездки;

- через форму обратной связи на Едином транспортном портале Москвы.

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ

Пассажиры могут обратиться к таким сотрудникам метро:

- дежурные по станциям;

- инспекторы службы безопасности;

- специалисты центра мобильности.

Работники подземки при необходимости вызовут «скорую помощь».

ЧТО ЕЩЕ ДЕЛАЮТ

- проверка вагона - обязаны сделать до выхода поезда на линию или в ближайшие часы после жалобы пассажира. Если кондиционеры отключены или работают плохо, то такой поезд - в депо. А на маршрут - резервный состав с исправной системой климат-контроля.

- форточки в вагоне - сами пассажиры могут их открывать в жару. Но только в поездах с естественной приточно-вытяжной или с принудительной вентиляцией таких, как «Яуза» и «Русич».

- замеры температуры - ежедневно на каждой станции в пяти точках: в конце и начале платформ, а также в среднем зале.

- проветривание самых душных станций - входные двери снимают или круглосуточно держат открытыми, если на улице жара +30 и выше. Благодаря этому температура воздуха на платформах и в вестибюлях снижается в среднем на 8 градусов.

- раздача бесплатной питьевой воды без газа в пластиковых бутылках - пассажирам около турникетов, если на станции больше +28 в течение 4 часов.

- обновление воздуха в метро до 4 раз в течение одного часа - за счёт поршневого эффекта от движения поездов и переключения на максимум тоннельных вентиляционных установок.

В НАЗЕМКЕ

НОРМА

- не выше +25 - в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса и синей маршрутки.

Внимание! Эта цифра может «гулять», поскольку на остановках постоянно распахиваются двери. Но по ГОСТУ Р 50993-96 в наземке температура не должна отличаться от уличной больше чем на 8 градусов.

Температура в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса и синей маршрутки не должна превышать +25С. Фото: Иван ВИСЛОВ

УЗНАЕМ, ЕСТЬ ЛИ КОНДИЦИОНЕР

По наклейке со значком в виде снежинки на окнах. Если климат-контроля нет, то наклейка с перечеркнутой снежинкой или без стикера.

Внимание! Если в салоне автобуса, троллейбуса, трамвая или маршрутки работает кондиционер, тогда люки и форточки открывать нельзя. Поскольку система климат-контроля может выйти из строя.

КОМУ ПОЖАЛОВАТЬСЯ

- водителю. Он обязан сообщить о проблеме в свой парк или компанию-перевозчик (если это синяя маршрутка);

- в контакт-центр «Московский транспорт» (8-495-539-54-54 или 3210);

- через форму обратной связи на Едином транспортном портале Москвы или мобильное приложение «Московский транспорт»;

- в Твиттер Мосгортранса (@mosgortrans_ru).

Внимание! В своем сообщении нужно указать дату и время поездки, маршрут и бортовой номер автобуса, троллейбуса или трамвая, в каком направлении вы ехали.

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ

Ее может оказать водитель. В салоне должна быть аптечка.

В ПРИГОРОДНЫХ ЭЛЕКТРИЧКАХ

НОРМА

- от +20 до +24 - в пассажирских вагонах всех типов и классов, в салоне вагонов с креслами для сидения при уличной температуре ниже +20.

- от +22 до +28 - при уличной температуре от +20 до +40.

УЗНАЕМ, ЕСТЬ ЛИ КОНДИЦИОНЕР

По наклейке со значком в виде снежинки на окнах. Если климат-контроля нет, то наклейка с перечеркнутой снежинкой или без стикера.

КОМУ ПОЖАЛОВАТЬСЯ

- в пути - локомотивной бригаде по связи «пассажир-машинист» (кнопка в вагоне);

- в Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК) - через электронную приемную на сайте;

- в РЖД - на «горячую линию» Единого информационно-сервисного центра - 8-800-775-00-00.

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ

По связи «пассажир-машинист» нужно сообщить о происшествии машинисту:

- он вызовет «скорую» к ближайшей станции, если необходимо;

- по громкой связи может попросить пассажиров-медиков помочь человеку. В кабине машиниста есть аптечка.

В крайнем случае первую помощь больному могут оказать бригады контролеров или инспекторов безопасности.

ЧТО ЕЩЁ ДЕЛАЮТ

- раздача бесплатной питьевой воды в пластиковых бутылках - пассажирам на головных вокзалах столицы, на которых курсируют поезда компании-перевозчика, а также на крупных станциях. Воду начинают выдавать при температуре воздуха +28 и выше.