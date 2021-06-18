«Работа мечты!»: Корреспондент «КП» поработал специалистом по подсчету котиков

Перепись котов в Москве продлится все лето. Фото: Андрей АБРАМОВ

Пару месяцев назад соцсети веселило объявление с сайта поиска работы: «Требуется специалист по подсчету котиков в Москве». Вакансию окрестили самой милой обязанностью в мире и работой мечты. Ее разместил «Фонд защиты городских животных», чтобы набрать людей и провести перепись усатых-полосатых. На это котоугодное дело потратят грант мэрии.

Перепись стартовала в конце мая. Районы столицы поделили на участки, которые охватывают не только жилые кварталы, но и деловые, и промзоны. Корреспондент «КП» провел день со «считателем котиков» - так себя называют участники проекта.

ВОЙТИ В ДОВЕРИЕ К КОРМИЛИЦЕ

В районе Орехово-Борисово Северное меня встречает Елена Халюк. Таких как она иногда называют «энергичными пенсионерками». Клевещут! Еленой больше подходит молодежный статус «огонь-женщина». На запястье фитнес-браслет, в одной руке сигаретка с ментолом, в другой смартфон.

Елена была бизнесвумен, а теперь на пенсии считает котиков. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Кошек во дворе кормить начала, когда еще работала. А сейчас на пенсии и совсем плоха стала - пустилась во все тяжкие и вот занимаюсь переписью котиков, - иронизирует Елена. - Я вообще была гендиректором одного бизнеса, в экономике хорошо понимаю. Так что считать и анализировать - это мое.

Встречаемся будним вечером: свой график котосчеты подстраивают под график «обеда» животных. Почти в каждом доме есть бабушка, которая кискискает на всю округу, призывая котов. Таких переписчики называют «кормилицами» - они главные источники информации о здешних котах. Питомцы знают, во сколько их кормят и сбегаются к месту в привычное время.

- У нас были тренинги: учили, как общаться с кормилицами, - объясняет женщина. - Они не всегда доверяют людям. Вдруг подумают, что вы не с благой целью котиков считаете, а чтобы потравить их? Поэтому тут нужно не только всех котов пересчитать, но и ключик к человеку найти.

Подходим к 14-этажке на Борисовском проезде. Большой дом на семь подъездов. В прошлые разы Елена насчитала тут 20 котов. Каждый дом обследуют по 3-5 раз. В подвале может жить и пять, и двадцать пять кошек. Или вообще ни одной. Поэтому вывести среднее арифметическое даже по одному району нельзя. Надо проверять каждый дом.

Хвостатые привыкли обедать в определенное время и ждут кормилиц. Фото: Андрей АБРАМОВ

КОТЫ ЖИВУТ КАК ЛЬВИНЫЙ ПРАЙД

- Вообще кошки не мигрируют. Выбирают себе подвал и там селятся. Коты еще могут шляться по соседним кварталам, но тоже возвращаются к дому. У них организация как в львином прайде. Есть альфа-самец и его кошечки, он их охраняет от других котов. Такой семьей и живут в подвале.

На газоне за домом разлеглись около десяти мурлык. Елена сегодня сама в роли кормилицы: принесла котам любимое лакомство - куриные спинки. Ставит подложку и отходит на пару метров. Наготове смартфон с камерой.

Любопытство и голод побеждают страх: на трапезу подтягиваются все больше котов. Каждого фотографируем. Сделать портретный снимок морды животное не даст. Но кадра издали достаточно для учета. Елена показывает папку с фотографиями на своем смартфоне. Там несколько сотен фото кошачьих на фоне дворов.

- Уже дома я открываю галерею и начинаю перепись: вношу данные в базу нашего сайта. Получается подробная статистика по каждому коту в каждом доме, - показывает специалист программу для внутреннего пользования

Если при переписи населения спрашивают о количестве детей, знании языков и национальности, то у котиков статистика физиологическая. «Счетчикам котов» интересно другое: примерный возраст; пол; окрас; травмы; состояние шерсти.

Так выглядит приложение специалистов по подсчету котиков. Фото: Андрей АБРАМОВ

Интересуюсь у спутницы, как она на глаз определять пол и вообще различать котов. Ведь «дворянины» - как волонтеры в шутку называют дворовых животных - часто одинакового серо-буро-грязного цвета.

- Это вам кажется, что они все похожи, а у нас глаз наметан, - объясняет Елена. - Это как белые люди считают, что азиаты на одно лицо. Но если пожить в условном Китае, понимаешь, что все очень разные. Так и с уличными кошками. А еще у них морды разные. У самок череп меньше.

ЗАЧЕМ ИХ СЧИТАТЬ

Первый этап кошачьей переписи завершат в сентябре. После волонтеры еще раз пройдут маршруты и заново посчитают усатых - чтобы статистическая погрешность была меньше. Еще «Фонд защиты городских животных» соберет обобщенный портрет кота в разных округах Москвы.

Переписи кошек такого масштаба в мире еще не было. В небольшом канадском городе Уэллс насчитали пять-шесть тысяч кошек. Еще одно исследование сейчас идет в Вашингтоне. Результаты будут этим летом. Так что Москва в числе первопроходцев.

Каждого участника переписи фотографируем. Фото: Андрей АБРАМОВ

- И зачем все это нужно?

- Нашей статистикой смогут воспользоваться и другие волонтеры. Например, подаешь заявку на грант - хочешь провести стерилизацию кошек в своем районе. А как просчитать, сколько денег нужно на проект, если точного числа животных никто не знает? Теперь статистика будет, - рассказывает руководитель кошачьей переписи «Зоомониторинг» Анна Фельдман.

СКОЛЬКО В МОСКВЕ КОТИКОВ?

Кстати, хотя подсчет котов кто-то и называет «работой мечты», это лишь отчасти «работа». В том смысле, что на самом деле никто за это дело никаких денег не получает. В фонде объясняют, что изначально просили грант побольше (на проект в итоге получили 1,8 млн рублей), мол, тогда бы получалось выплачивать какие-то деньги переписчикам. Так что пока все на энтузиазме.

Зоозащитники пока осторожно высказывают надежды, что поддержка таких проектов со стороны властей не прекратиться. И речь пойдет о субсидиях на стерилизацию и вакцинацию кошек от разных инфекций в масштабах Москвы.

В среднем уличные коты живут на воле около пяти лет. Смертность, как и рождаемость среди них высока. Не устареют ли результаты переписи уже через пару месяцев?

- Поэтому мы считаем два раза. Но в среднем популяция остается неизменной. Поэтому статистика получится точной, - уверяет собеседница.

Сколько в Москве котов, пока никто не знает, нет даже предварительных подсчетов.

- По моим оценкам, в Москве 200-300 тысяч котов. Но точно мы скажем в конце осени, когда соберем все результаты, - говорит Анна Фельдман.

Коты селятся в подвальных продухах. По закону они должны быть открыты, хотя не все жильцы любят таких приживал. Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Если хотите стать специалистов по подсчету котиков

Сейчас в проекте 150 человек. Но в «Зоомонитринге» говорят, что нужно в два раза больше. Поэтому приглашают неравнодушных присоединиться. Откликнуться можно через сайт фонда.