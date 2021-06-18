В Старниково неизвестный угнал школьный автобус

В Раменском районе Подмосковья неизвестные угнали школьный автобус. Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию обратился 58-летний водитель Сергей П.* Мужчина сообщил оперативникам, что неизвестные угнали школьный автобус, на котором он работает. Сергей припарковал рабочий автобус рядом со своим домом в деревне Старниково в Раменском районе Подмосковья и пошел обедать. Через некоторое время мужчина выглянул в окно и увидел, что автобус исчез. Водитель выбежал на улицу, обошел соседние проулки, но автобуса уже нигде не было.

«От одного из домов в деревне Старниково был угнан школьный автобус марки ИАЦ-1767М4 принадлежащий Рыболовской средней школе. Водитель оставил рабочую машину рядом со своим домом и зашел внутрь на обед, а когда вышел, не обнаружил автобус на своем месте. Ущерб от действий угонщика составил более 2 млн рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

На место происшествия была направлена оперативная группа. Полицейские изучили все обстоятельства случившегося и имеющиеся улики. По горячим следам был установлен угонщик. Им оказался 44-летний уроженец Башкирии Иван К.* Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Удалось ли найти и вернуть школьный автобус владельцам, в настоящий момент неизвестно.