Рестораны для привитых в Москве будут работать в ночные часы и по QR-коду

В эксперименте примут участие заведения, у которых не было нарушений требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Рестораны Москвы начнут работать с 19 июня 2021 года в новым формате. Пока только 10-20 заведений. Если эксперимент будет признан удачным, то количество ресторанов может быть увеличено.

Рестораторы сами предложили властям города провести эксперимент и создать «бесковидные» точки общепита, где будут работать 100% вакцинированные сотрудники. Приходить в такие заведения можно будет только с QR-кодом, подтверждающим вакцинирование.

- Договариваемся сейчас с мэрией города. В указе говорится, что перейти на «бесковидную» систему работы можно в ночное время. Если это так, то мы готовы поучаствовать в этом эксперименте и перейти на систему QR-кодов в ночное время, - рассказал «КП» Сергей Миронов, ресторатор, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы.

В обновленном указе мэра Москвы значится, что эксперимент будет проводиться с 19 по 29 июня 2021 года. В этот период не будут применяться ограничения в отношении оказания в период с 23.00 до 6.00 гражданам услуг общественного питания при наличии у всех посетителей сертификатов о получении второго компонента вакцины от коронавируса. Дети до 18 лет смогут посетить заведения только с родителями, у которых будут QR-коды, подтверждающие вакцинирование.

- Не допускается установление дополнительных ограждений и пунктов контроля, - уточняется в указе мэра.

В эксперименте примут участие заведения, у которых не было нарушений требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.

- Сейчас прорабатывается вопрос, что если весь коллектив прививается, то может работать без масок и перчаток, - говорит Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.

В ближайшее время объявят список ресторанов, которые готовы принять участие в эксперименте.

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