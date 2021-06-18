Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Более 75 тысяч нарушений было пресечено Госинспекцией по недвижимости за 15 лет»

Фото: facebook.com/GINkontrol

В воскресенье, 20 июня, столичной Госинспекции по недвижимости исполняется 15 лет. Основная задача ведомства – контроль за использованием земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Москвы.

«Госинспекция по недвижимости оперативно пресекает нарушения в имущественно-земельной сфере, используя самые современные методы, а также ведет активную профилактическую работу, что позволяет не допустить правонарушения в будущем, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - За 15 лет работы специалисты ведомства выявили более 75 тысяч нарушений, было демонтировано почти 27 тысяч объектов самовольного строительства, борьбе с которыми в столице уделяется особое внимание. При этом около половины незаконных объектов ликвидируется добровольно».

Благодаря этому город становится комфортным и привлекательным. Теперь инспекторам приходят на помощь современные технологии.

«Сегодня система контроля вышла на новый уровень - модернизированы инструменты и методы контроля, - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - Помимо применения квадрокоптеров, системы видеонаблюдения, внедрены автоматизированные алгоритмы выявления признаков правонарушений. Уже свыше 50 процентов нарушений выявляется автоматизированно. Современные технологии контроля позволяют экономить время, необходимое для проведения инспекционных мероприятий и способствуют повышению эффективности работы инспекторского состава».

В этом году Госинспекция планирует перейти на новую высокотехнологичную систему контроля объектов, а также намерена завершить инвентаризацию территории Москвы и усилить профилактику правонарушений.

Одним из приоритетных направлений работы Госинспекции по недвижимости является выявление и пресечение самостроя во всех округах города. Около четверти всех выявляемых ведомством нарушений приходится именно на нарушения требований и ограничений по использованию земельных участков, связанных со строительством, реконструкцией на нем зданий и сооружений. Всего Госинспекцией было выявлено около 32 тысяч объектов незаконного строительства. Общая площадь демонтированного самостроя составила свыше 4,3 миллиона квадратных метров. При этом освобожденные от самостроя территории благоустраиваются. Для жителей создаются зеленые зоны отдыха, скверы, детские игровые и спортивные площадки.

Москва станет городом шаговой доступности, когда все необходимое для повседневной жизни и отдыха расположено рядом с домом. Это один из приоритетов, обозначенных Сергеем Собяниным на презентации программы развития города.

ЦИФРЫ

За время работы Госинспекция по недвижимости столицы провела:

- более 842 тысяч мероприятий по контролю за использованием земельных участков и нежилых помещений, находящихся в собственности Москвы;

- 63 тысячи мероприятий по обследованию фактического использования объектов недвижимости.

Из более 75 тысяч выявленных нарушений:

- 53 тысячи приходится на нарушения в сфере землепользования;

- 22 тысячи - в области использования объектов столичного нежилого фонда.