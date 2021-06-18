Из-за жары в столице начали аэрацию воздуха

Поливальные машины на Большой Садовой улице в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва изнывает от зноя. Солнце уже нагрело город до +25 и выше. Поэтому коммунальные службы начали чаще поливать дороги и запустили аэрацию воздуха.

«В цикличном режиме, каждые 3 часа, коммунальные службы проводят полив проезжей части, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна».

По его словам, под прямыми солнечными лучами много часов подряд и при оживлённом потоке машин асфальт не выдерживает. Чтобы уменьшить его пластическую деформацию в зной, приходится постоянно поливать улицы. А когда температура поднимается до плюс 25°С и выше, к обычному поливу добавляют аэрацию воздуха.

«Струи воды поливомоечной техники при этом направляются вверх, - объяснил заммэра. - Так охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта».

Коммунальщики внимательнее следят сейчас и за цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17.00 так, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней – примерно на 30 сантиметров.