Парковка не для всех: Как в столице бороться с таксистами, занимающими места для инвалидов

Некоторые паркуют свои авто на льготные места без желтых наклеек - это противоречит закону. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мне всегда казалось, что дорогой автомобиль и спецзнак «инвалид» на лобовом стекле несовместимы в принципе. Как будто водитель с ограниченными возможностями должен ездить на телеге. Нет. У людей, имеющих проблемы со здоровьем, тоже бывают майбахи, каены, мерседесы. К тому же эти машины могут быть оформлены на какого-нибудь родственника, которого требуется часто возить в больницу. Поэтому не надо плеваться при виде дорогущих джипов, которые, как танки, стоят на льготных местах.

По крайней мере, я больше не буду.

Хотя никто не отрицает, что есть среди них откровенные мошенники, которые или справку купили, или просто прилепили желтую наклейку без всяких на то оснований. С таким же успехом я могу повесить на салонное зеркало алый вымпел «Лучшему осеменителю элитных тёлок» (с гордым профилем Ленина наверху) и, задрав нос, рассекать по столичным дорогам. Но не повешу. Потому что хозяин реношки, в которой мы едем, будет наверняка против.

Зовут его Денис Громнадский. И он инвалид с детства. Однако проблемы с ногами не помешали ему стать опытным водителем и даже защитить первый разряд по автоспорту.

Мы мчимся по центру Москвы, чем-то похожие на туристов. Во-первых, машинёнка нестандартная. Как будто только что из пригорода Парижа. Я её с лёту прозвал божьей коровкой, хотя и у той бледно-зелёный окрас. Во-вторых, фотокор «КП» Ваня Макеев, снимающий из окна всё подряд. Ну и, в-третьих, я, глазеющий по сторонам как житель Урюпинска. А как не глазеть, когда слева от нас едет порше с откидным верхом, а в нём сидят Натали Портман и Скарлетт Йоханссон? В белых платьицах. С распущенными волосами…

Денис, поймавший в зеркале мой взгляд, невольно рассмеялся.

Несмотря на проблемы с ногами, Денис Громнадский увлекается гонками - несколько лет назад он защитил первый разряд по автоспорту. Фото: Иван МАКЕЕВ

Но это всё лирика. Цель у нашей поездки самая серьёзная. Посмотреть, каково живётся в Москве водителям-инвалидам. Точнее, каково паркуется.

И вот уже первая точка.

СКВЕР

Это недалеко от зоопарка - на Грузинской площади. В 20 метрах от главного входа в Георгиевский сквер есть платная парковка и сразу три места с инвалидной маркировкой. Два из них заняты японскими машинами без всяких наклеек. Поди, знай, законно ли они здесь стоят или нет.

Недавно в СМИ прошла информация о том, что жёлтый спецзнак отныне не нужен. Все льготные номера с лета прошлого года занесены в федеральный реестр и сотрудники ГИБДД пользуются только им. Однако в правила дорожного движения соответствующих поправок никто не вносил (как и в Федеральный закон о социальной защите инвалидов). А там, в ПДД, конкретно сказано, что водители-инвалиды могут иметь на дороге привилегии только в том случае, если на их машинах установлен специальный знак (ну и медицинская справка, конечно, тоже должна быть с собой).

С лета прошлого года в России появился единый федеральный реестр инвалидов, но он не отменяет специальной желтой наклейки на стекле. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пару недель назад на улице 1905 года произошел такой случай. Мужчина привёз свою маму в поликлинику. И поставил автомобиль на льготное место. Машина совершенно точно была накануне занесена в федеральный реестр инвалидов (специально сходил в МФЦ и всё оформил, чтобы ездить по врачам и не иметь проблем с парковкой). Но наклейки под стеклом не было. В результате штраф 5 тысяч рублей и эвакуация (это ещё 6 тысяч).

- Кроме этого, специальный знак нужен на дороге, - пояснил Денис Громнадский, осторожно сдавая назад перед Георгиевским сквером (одно свободное местечко мы всё-таки нашли). - Другие автомобилисты должны видеть, что перед ними водитель с ограниченными возможностями. И в случае, если я немного замешкаюсь, относиться к этому с пониманием. Чисто по-человечески. А не дудеть как бешеные.

Кстати. По наблюдениям Дениса, очень многое зависит даже не от наклейки, а от самой машины. Скажем, если вы едете на черном мерседесе с тонированными стеклами, мужики тыщу раз подумают, подгонять ли вас своей бибикалкой. Даже если вы раскорячились посреди перекрестка и всем мешаете. А вот если вы едете на «Оке» или каком-нибудь «Дэу Матизе», вас и за личность-то считать не будут. И будут пинать, как мяч, из полосы в полосу.

Внешне Renault Twingo кажется маленьким и тесным, однако в салоне французского авто оказалось очень просторно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Да чего там. На одном из перекрёстков дискриминации подверглась даже наша божья коровка. Один нервный водила так сигналил, что я думал, его ауди развалится от напряжения. Хотя мы остановились под стрелкой перед стоп-линией и почти сразу повернули.

Итак. Эксперимент начался, можно сказать, удачно. Посмотрим, что будет дальше.

ЗООПАРК

Несмотря на то, что зоопарк временно закрыли (до 20 июня), паркинг на Большой Грузинской забит, как шкаф модницы, до отказа. Рядом банк, чайхана, медицинский центр. Льготные места тоже заняты. Но при этом синий квадратик со специальной белой табличкой (стоянка для инвалидов) отсутствует. Один из водителей сообщил нам, что еще утром знак висел на своем месте. Но потом его кто-то снял («возможно, потому, что в Москве продлили выходные, а места эти изначально были оборудованы для клиентов зоопарка»).

Остается добавить, что маркировка на асфальте без знака ничего не значит. И предъявить что-нибудь автолюбителям, которые заняли эти места, конкретно в этом случае не получится.

Будем считать, что счёт один-один.

ПОЛИКЛИНИКА

В целом Денис Громнадский настроен позитивно.

- Как ни крути, - говорит, - а за последние годы порядка стало больше. Если бы льготные места не занимали таксисты и машины каршеринга, то совсем хорошо было бы. Наверное, есть смысл увеличить в два раза штраф за неправильную парковку (сейчас незаконная стоянка на инвалидном месте обойдется в пять тысяч рублей, - прим. авт). Ну и, может, немного прибавить самих мест.

Денис Громнадский: «Несмотря на то, что парковочных мест не хватает, порядка за последние несколько лет стало больше». Фото: Иван МАКЕЕВ

Последнее предложение показалось крайне убедительным, учитывая, что в этот момент мы подъехали к городской поликлинике номер три на Большой Бронной, а там на всю округу только один льготный кармашек (естественно, освоенный очередной иномаркой). Еще одна тойота, недолго думая, заехала на тротуар (штраф, если попадётся, три тысячи рублей).

А мы отправились дальше искать свободное место. Тверской бульвар, Малая Никитская, Садовое кольцо, Спиридоновка…

Пожалуй, в эту поликлинику лучше приезжать на такси. Ближайший карман с инвалидной маркировкой мы обнаружили лишь в двух километрах!

В случае с Денисом это очень много. Напомню, что ему инвалидность дали из-за болезни ног.

- Пришлось бы парковаться на платное место, - сказал он. - И иногда мне приходится так делать. Однажды я очень спешил и, не разобравшись, как платить за парковку (с непривычки), ушел по своим делам. Получил пять тысяч штрафа.

РЫНОК

После неудачи фортуна вновь улыбнулась нашей божьей коровке. Нам удалось бесплатно припарковаться возле Тишинского рынка. Могли бы подъехать совсем близко на круглосуточную парковку торгового комплекса (первые 15 минут бесплатно, затем один час - 100 рублей), но расстояние в сто метров считаем не критическим.

Недалеко от Тишинского рынка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати, о таксистах. Они действительно грешат неправильной парковкой - и в центре Москвы особенно. Один из них, заехав прямо под знак на Пресненском Валу и увидев Ваню с фотоаппаратом, мгновенно слинял. Во время стоянки они часто поднимают багажник, чтобы мимо проезжающий паркон не смог зафиксировать номер. И ждут таким образом клиентов.

Как пояснил «КП» автоэксперт, председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов, штраф за неправильную парковку таким бомбилам положен тот же самый. А если водитель находится не рядом (отошел в кафе, например), то машину могут и эвакуировать.

Если вас бесят такие таксисты, можно вызвать ГАИ, написать в сервисный центр «Московский транспорт», использовать мобильное приложение «Помощник Москвы»... Но проще всего подойти к этой машине и начать фотографировать номера. Таксиста - вот увидите - как ветром сдует.

- То же самое с каршерингом, - добавил Амосов. - Сто раз видел, как машины городского проката грузят на платформу эвакуатора. В последний раз возле Казанского вокзала. Им и так разрешено бесплатно парковаться - на обычных местах. Так что пользователь каршеринга, вставший под инвалидный знак, получит такой же штраф - 5 тыс рублей. А если автомобиль эвакуируют, то это еще 6,5 тысяч. Разумеется, всё это оплачивает не каршеринговая фирма, а крайний пользователь, бравший машину в аренду.

Многие водители, к которым мы подходили, охотно предъявляли медицинские документы. Хвалили наш с Ваней рейд. И просили написать, что мест для инвалидов не хватает. В том числе, и во дворах. Например, Николай Федоро вич, житель 32-го дома по Алтуфьевскому шоссе, сообщил, что в их дворе из сорока мест лишь два имеют льготную маркировку.

- Если водители занимают их незаконно, лично я сразу звоню 112, потому как уже надоело, - рассказал Николай. - На вызов приезжают сотрудники ГИБДД, проверяют машину в реестре и, если ее там нет, вызывают эвакуатор.

P.S. В дальнейшем наш эксперимент проходил с переменным успехом. Например, на Грузинском Валу нам удалось припарковаться прямо возле продуктового магазина. А возле Макдака на Большой Бронной, увы.

На улице Климашкина (дом 26) мы чуть не стали свидетелями ДТП. Мужик ехал на зеленый, и тут внезапно на зебру выскочила женщина на электросамокате. Водитель еле успел притормозить. Затем выдохнул и, открыв дверь, крикнул: «Овца тупая!»

В Спиридоньевском переулке подошли к черному тонированному мерседесу, занявшему льготное место. Водила поклялся, что у него имеются все документы. Но не успел Ваня достать фотоаппарат, как «инвалид» резко рванул с места. Спасибо, что не ударил.

Главное, чтоб из машины не вышел качок два на два и не спросил: «Ну чего шумим? Я инвалид!». Фото: Иван МАКЕЕВ

ВОПРОС РЕБРОМ

- Можно ли бесплатно парковать машину, оформленную на инвалида, без самого инвалида? Допустим, больной дедушка находится дома, а его внук ездит со специальным знаком и ставит авто на льготное место.

- По закону, так делать нельзя, - рассказал «КП» координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов. - Потому что к такому автомобилисту в любой момент может подойти инспектор и спросить, где тот человек, из-за которого машину внесли в федеральный реестр инвалидов. Если его нет рядом, тогда штраф 5 тыс рублей. Даже если больной дедушка будет в этот момент в тридцати метрах в поликлинике, а его внук будет сидеть в салоне авто. Абсурдно, конечно. И не всякий сотрудник ГИБДД выпишет в этом случае штраф. Но так положено по закону. Надо чтобы инвалид или сам был водителем, или непременно находился рядом. Люди, кстати, часто возмущаются, когда видят здоровенного качка за рулем машины с инвалидной наклейкой. Сразу видят в этом обман. Хотя у этого качка могут быть больные родители или другие родственники.

КСТАТИ

Чтобы внести авто в федеральный реестр инвалидов, нужно обратиться в Пенсионный фонд РФ (например, через МФЦ). Или зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги».