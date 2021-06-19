Ночному клубу рэпера Басты грозит временное закрытие

Выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты

Резкий рост числа заболевших короновирусом в Москве привел к усилению проверок по соблюдению эпидемических требований. Ревизоры особенно активно следят за работой предприятий общественного питания. На днях сотрудники ОАТИ ( Объединение административно-технических инспекций Москвы ) заглянули в популярный московский клуб «Gazgolder», который принадлежит Василию Вакуленко, известному рэперу Басте. Нарушений нашли столько, что теперь заведению грозит временное закрытие.

- Выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ОАТИ. - За данные нарушения, согласно статье 20.6.1 КоАП, заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Сам рэпер ситуацию пока никак не комментирует. Напомним, ранее в некоторых ресторанах столицы начали эксперимент по созданию свободных от коронавируса зон. Ожидается, что прививки от Covid сделают все сотрудники, а впускать внутрь будут только посетителей после предъявления сертификата о вакцинации или справки о наличии антител.