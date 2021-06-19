Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды19 июня 2021 13:53

Ночному клубу рэпера Басты грозит временное закрытие

Кроме того, заведению музыканта, грозит крупный штраф за нарушение эпидемических требований
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты

Выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты

Резкий рост числа заболевших короновирусом в Москве привел к усилению проверок по соблюдению эпидемических требований. Ревизоры особенно активно следят за работой предприятий общественного питания. На днях сотрудники ОАТИ ( Объединение административно-технических инспекций Москвы ) заглянули в популярный московский клуб «Gazgolder», который принадлежит Василию Вакуленко, известному рэперу Басте. Нарушений нашли столько, что теперь заведению грозит временное закрытие.

- Выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ОАТИ. - За данные нарушения, согласно статье 20.6.1 КоАП, заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Сам рэпер ситуацию пока никак не комментирует. Напомним, ранее в некоторых ресторанах столицы начали эксперимент по созданию свободных от коронавируса зон. Ожидается, что прививки от Covid сделают все сотрудники, а впускать внутрь будут только посетителей после предъявления сертификата о вакцинации или справки о наличии антител.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯ