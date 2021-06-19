Без швов: На Тверской в круглосуточном режиме кладут новый асфальт

На Тверской обновляют дорожное покрытие. Фото: Иван МАКЕЕВ

На улице Тверской во всю кипит работа: кладут новый асфальт . Вечером в пятницу 18 июня улицу полностью закрыли для движения автомобилей и сюда начала стягиваться дорожная техника.

Асфальт на Тверской , которая ведёт к Красной площади , кладут по самым современным технологиям и, конечно, в круглосуточном режиме. Уже 21 июня все работы будут завершены. Успеть за три дня: задача из выполнимых для дорожников.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего заменят 49 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. И это будет бесшовный асфальт высокого качества.

Масштабы работ поражают. На Тверской работают почти две с половиной тысячи дорожников. Техники тоже много - почти полторы тысячи единиц.

По новому асфальту москвичи и гости столицы смогут прокатиться уже с 5 утра 21 июня

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ