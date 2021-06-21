Все решим вместе!

Главная задача, чтобы Москва была лучшим городом Земли! Фото: Иван МАКЕЕВ

На улицах Москвы появились плакаты партии «Единая Россия» с главным лозунгом «Вместе!». Напомним, ранее на конференции московского отделения ЕР мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин представил программу развития столицы.

«В программе «Единой России» нет нереальных планов и неисполнимых обещаний, - написал Собянин в своем блоге (www.sobyanin.ru). - Все можно сделать. Но само по себе ничего не произойдет. Предстоит большая работа, в которой мы будем опираться на многолетний опыт и профессиональную надежную команду».

Главным словом становится «вместе», то есть общими усилиями. Развитие столицы продолжается по единой программе. Точно так же как в партийных программах участвуют все - от муниципальных депутатов до депутатов Госдумы и мэра. Такой концепции придерживается в своей работе ЕР. Само собой, в этом ей помогает и множество простых людей, для которых и улучшается город.

- Посыл лозунга «Вместе» на плакатах московского отделения «Единая Россия» выбран правильно, - говорит руководитель экспертной сети «Давыдов. Индекс» Леонид Давыдов. - Все усилия московские власти собираются и дальше строить вокруг жителей, создавая им удобную среду обитания. Это и есть главная задача, чтобы Москва была лучшим городом Земли. Насколько я понял, именно такую задачу ставят перед собой московские власти.

Три важные точки зрения. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Что хотят жители

Каждому нравится жить в красивом комфортном городе. Особенно сейчас, когда всем нам нужно скорее вернуться к нормальной жизни после пандемии. Вместе москвичи справляются с этой заразой, вместе надо действовать и дальше. Об этом открыто говорит с жителями партия «Единая Россия».

- Идея «Вместе» относится к одному из преимуществ программы - ее открытости, - сказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. - Поскольку то, что хотят москвичи, решают не депутаты, не какие-то чиновники, а решают сами люди и транслируют это через систему приемных «Единой России», через городские сервисы обратной связи: «Активный гражданин», «Мой район» и так далее.