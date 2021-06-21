База «неизвестных пациентов» должна стать открытой

Олег ЛЕОНОВ. Фото: Пресс-служба ОНФ

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов (на фото) призвал открыть для свободного доступа единую федеральную базу неизвестных пациентов, поступающих в больницы.

«В больницы часто попадают люди в бессознательном состоянии или имеющие проблемы с памятью. Если у них нет при себе документов, то шанс оперативно установить личность очень мал, - пояснил Олег Леонов. - Родственники или волонтеры могут часами прозванивать приемные отделения в поисках пропавшего, но необходимой информации им так никто и не сообщит. С такой проблемой мы сталкиваемся ежедневно, для ее решения необходимо создание общедоступной единой базы неизвестных пациентов».

Поисковик перечислил параметры, которые по опыту добровольцев-спасателей необходимы, чтобы такая база была полезной и эффективно работала. В первую очередь это обязательное и оперативное заполнение персоналом медучреждений и моргов полей системы. Во-вторых, обеспечение доступа к информации о неизвестных пациентах не только правоохранительным органам и волонтерам поисковых отрядов, но и всем гражданам. Общий доступ должен быть не ко всей информации, а к той, которая позволит родственникам найти человека, но при этом не относится к персональным данным (место и время, когда человека забрала скорая помощь, пол, примерный возраст, приметы). В-третьих, важна адаптированность базы к разным IT-платформам.

Эксперт отметил, что в настоящий момент такая система работает в полиции, но в закрытом режиме. Добровольцам поисково-спасательных отрядов обещают предоставить доступ лишь к 2022 году. Для родственников доступ технически пока что невозможен.

По мнению Леонова, база должна заработать уже сейчас. Она должна быть удобной в пользовании и открытой для людей, чтобы поиск пропавших людей был максимально оперативным.

Ранее Олег Леонов заявил о планах пойти на выборы в Госдуму по 208-му Центральному избирательному округу Москвы.