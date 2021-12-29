Инновационные проекты и сервисы, которые сделали связь в Москве лучше

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 подводит итоги уходящего года. Мы собрали реализованные в 2021 году проекты, которые сделали жизнь абонентов проще, а связь надежнее и быстрее.

ПОКРЫТИЕ

За год мобильная связь в Москве и области стала лучше. Оператор установил на 22% больше базовых станций, чем в прошлом году, расширив тем самым зону покрытия.

Отдельная работа велась в метро. К Арбатско-Покровской, Сокольнической, Кольцевой и Замоскворецкой линии, где уже обеспечено покрытие перегонов, в этом году добавилась и Серпуховско-Тимирязевская ветка. По итогам 2021 года сеть Tele2 стала доступна на протяжении 420 км столичной подземки, а прирост числа базовых станций в метро составил 19%, в сравнении с 2020 годом.

Параллельно с этим компания занималась обеспечением качественной связи на Большой кольцевой линии, которая связала южные и западные районы столицы. Пассажирам стали доступны более удобные маршруты, чтобы добираться по делам. Мобильная связь отлично ловит на всех станциях БКЛ. Кроме того, ведется работу по покрытию сетью перегонов между станциями. По данным оператора, в 2022 году будет предоставлен стабильный сигнал на протяжении всей Большой кольцевой линии.

Оператор работает над улучшением покрытия не только в столице, но и по всей стране. В этом году Tele2 построил пятьсот базовых станций в 55 регионах. А еще 330 станций запустили в очень маленьких селах, в которых живут буквально от 100 до 500 человек. Благодаря этому покрытие было улучшено в общей сложности на территориях с общим населением 830 тысяч человек. В следующем году эта работа будет продолжена.

4G И 5G СЕТИ

По итогам года, Tele2 стал лучшим оператором «большой четверки» по доступности сети 4G. Об этом свидетельствуют результаты отчета независимой компании Opensignal, занимающейся мобильной аналитикой и оценкой качества связи.

Параллельно с этим ведется большая работа с сетями пятого поколения. В 2021 году «Ростелеком» и Tele2 развернули первый в России индустриальный полигон на базе Боткинской больницы, которая является одним из флагманов городского здравоохранения. Тестирование оборудования на сетях пятого поколения позволит запустить инновационные медицинские сервисы и новейшие технологические услуги.

В тестовом режиме сеть пятого поколения также была запущена на всех станциях Казанского метрополитена. В рамках улучшения качества связи вдоль автодорог оператор обеспечил максимальное покрытие трассы М-11, установив около 100 базовых станций 5G Ready.

ВЫГОДНЫЕ СЕРВИСЫ

Минуты и гигабайты никогда не сгорят

Tele2 в этом году предложила пользователям самые выгодные условия, аналогов которым до сих пор не было не только в России, но и в других странах мира. Абоненты могут неограниченное количество времени копить минуты и гигабайты. Хоть вечно, они не сгорят. Это позволяет существенно сэкономить на связи. Дальше – больше. Накопленными минутами можно пользоваться как деньгами. Например, обменять их на фильмы онлайн-кинотеатра Wink, получить скидки на покупку смартфонов Xiaomi и кофе в сети «Шоколадница».

Кроме этого, у абонентов появилась возможность настраивать тарифные планы по себя. Например, к вашему тарифу можно подключить домашний интернет, выбрать оптимальную скорость или сделать тарифный план детским с помощью специальной услуги «Дети онлайн». А еще оператор запустил несколько сервисов-помощников. Одним из них стал «Смарт Паркинг» – умный помощник для оплаты дистанционной парковок. Водителям больше ничего не нужно делать вручную.

Инновационные способы подключения клиентов

С оживлением пассажиропотока в Москве, Tele2 установила автоматы для продажи SIM-карт во всех четырех столичных аэропортах, а также увеличил сеть дистрибуции SIM-карт через терминалы московском метрополитене.

Регистрировать купленные SIM-карты теперь можно дистанционно с помощью неквалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ», или подключить eSIM с идентификацией через Единую биометрическую систему.

С ростом активности покупок на маркетплейсах, оператор добавил свою продукцию на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Яндекс.Лавка. Более того, компания стала первой в стране, кто для удобства клиентов стал продавать пакеты SMS и гигабайтов на Ozon. Исследования показали, что покупки людям удобнее делать в одном приложении, а не переключаться на несколько разных.