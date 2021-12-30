В Москве жители арендовали или купили у города под строительство частных домов более 11 гектаров

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В 2021 году город продал и сдал в аренду под возведение индивидуальных жилых домов 87 земельных участков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала 2021 года граждане приобрели и взяли в аренду у города 87 земельных участков общей площадью 11,7 гектара для возведения частных домов – индивидуального жилищного строительства, - отметил заммэра. - Здесь могут быть размещены строения высотой не более двух этажей строительным объемом около 47,5 тысячи квадратных метра. Выкуп земли под ИЖС проходил в рамках конкурентной процедуры и без торгов. Арендовали участки граждане на аукционах. Впоследствии их можно будет выкупить у города со скидкой 60% от кадастровой стоимости земли».

Список участков пополняется на основании решений Градостроительной земельной комиссии Москвы. Сейчас в перечне 83 земельных участка, 72 из них реализованы. Желающие могут купить вакантные участки у города на открытом аукционе или без проведения торгов. Для этого нужно подать в Департамент городского имущества заявление о предоставлении интересующего участка. После чего Департамент публикует извещение о предоставлении земельного участка для ИЖС.

«В 2021 году было продано 52 участка под ИЖС, десять из них без торгов с заключением прямых договоров купли-продажи, - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Общая площадь - 1,16 гектара, а вырученная городом сумма – 19,1 миллиона рублей. Еще на 42 земельных участка общей площадью 5,56 гектара было более одного претендента, соответственно, проводились торги, по итогам которых заключены договоры купли-продажи на 275,4 миллиона рублей. Преимущественно выкупленные земли находятся в Троицком округе – 38 участка, в Восточном округе – 8 участков, в Новомосковском и Северном округах – четыре и два участка соответственно».

По итогам городских торгов в 2021 году было заключено 35 договоров аренды участков под ИЖС. Общая площадь этих территорий – 4,97 гектара, а размер ежегодных платежей – 110,14 миллиона рублей. Почти все эти территории – 34 участка – находятся в Троицком округе, еще один – в Восточном округе.

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