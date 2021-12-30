Зверям в Московском зоопарке раздали живые елки

Московский зоопарк запускает традиционную новогоднюю акцию по сбору елок и сосен

У зверей Московского зоопарка тоже новогоднее настроение: в каждый вольер им занесли по елке. Это вызвало оживление в клетках.

Когда в лесную красавицу показали сурикатам, те сначала в испуге разбежались по сторонам. Сначала зверьки проявляли любопытство из-за укрытий, но уже через минуту осмелели: обступили елку, пытались забраться на самую макушку. Малыши орангутанов с удовольствием нюхали и жевали хвою, а потом по очереди пытались затащить елку по веревкам под самый потолок вольера, где спят.

Бараны и козлы с удовольствием поедали колючки, а росомаха расцарапала ствол и начала грызть сердцевину.

Тигры, рыси, леопарды и мелкие кошачьи с удовольствием использовали стволы елей в качестве когтеточек.

- Московский зоопарк запускает традиционную новогоднюю акцию по сбору елок и сосен. Хвойные деревья украсят вольеры наших обитателей, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством. Обращаем внимание на то, что мы принимаем только нераспроданные елки от компаний, не от частных лиц. Играть с пушистыми деревьями любят практически все наши обитатели: панды Жуи и Диндин, крупные кошки и маленькие обитатели зоопарка, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе зоосада.

В зоопарке отметили, что для винторогих козлов, голубых баранов, азиатских слонов, капибаров, альпак и многих других животных еловые ветки настоящее лакомство, которое богато витамином С, каротином и аминокислотами.

В зоопарке также подтвердили, что будут принимать ели и сосны до 20 января 2022 года. Так, что если ваши елки не нашли покупателя, не спешите выбрасывать их, они еще смогут принести пользу.