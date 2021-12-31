Гид по Москве для тех, кто все пропустил в 2021 году: городские премьеры, которые можно обойти на каникулах

Бывшая электростанция на Болотной набережной теперь дом культуры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021-м в Москве открылось много новинок. Но в будничной суете осматривать локации некогда. Для тех, кто все пропустил, мы подготовили гид, который поможет наверстать упущенное. Воспользоваться им можно как раз на грядущих каникулах.

Напоминаем, что в учреждения культуры вход для гостей старше 18 лет вход по QR-кодам.

ГЭС-2 (м. «Кропоткинская», Болотная набережная, 15)

Бывшая электростанция на Болотной набережной теперь дом культуры. С березками на крыше и ярко голубыми трубами на фоне свинцового зимнего неба. Подогревать интерес публики проект начал за полгода до официального открытия, которое состоялось в декабре. На набережной установили «Большую глину №4», которая хоть и выглядит спорно, но в ней как и положено большому художеству, ворох сакральных смыслов.

За каменными стенами ГЭС-2 — фабрика по производству искусства. Сейчас там переснимают «Санта Барбару», идут несколько выставок, читают лекции и крутят кино. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация на сайте. Работает со 2 января.

Сквер у Павелецкого вокзала (м. «Павелецкая», Павелецкая площадь)

Напротив красивейшего вокзала почти 15 лет зияла строительная яма. Три года назад власти забрали ее у нерадивых предпринимателей, нашли инвестора и вуаля — получите новое общественное пространство. Оценить прелесть замысла получится только в теплое время года: фонтан, летние террасы ресторанов и ландшафтный дизайн. Сквер по-доброму называют «Зарядье на минималках». А пока посмотрите причудливые вентиляционные трубы, покачайте ребенка на качелях, а погреться можно… под землей! Прямо под сквером открылся трехэтажный подземный ТРЦ «Павелецкая Плаза». Магазины как везде, больше половины — одежда и обувь.

Сквер у Павелецкого вокзала Фото: Иван МАКЕЕВ

Суперпарк «Яуза» (в районе реки Чермянка)

Уже несколько лет в Москве строят суперпарк. Западное словечко подчеркивает масштабы. К 2023 году хотят объединить в единый прогулочный маршрут территории от МКАД в Бибиреве и Лосиноостровском до Южного Медведкова, Свиблова мимо ВДНХ и Ростокинского акведука в парк «Сокольники».

Не просто связать парковые тропки, но и добавить новинок. Советуем отправиться в парк Яуза со стороны Свиблова. И вдоль реки Чермянка и витиеватых скульптур Николая Полисского дойти до Отрадного и Южного Медведкова. Тут такие детские площадки, что в самом замученном жизнью взрослом заскребется дитя. В «Яузе» есть тюбинг. В парке «Акведук» рядом с храмом Кирилла и Мефодия — кататься можно бесплатно, прокат в праздники 500 руб./час. Второй склон в зоне отдыха «Певческое поле» (Заповедная, 28). Горка 250 руб./час в праздники, аренда 350 руб./час. Проложены 9 км лыжней, но проката инвентаря нет.

Выставки на ВДНХ

Скандальный анатомический музей Body Worlds («Мир тела») прошлой весной провоцировал длиннющие очереди в неприметный павильон №21, а заодно и главу СКР Александра Бастрыкина. Тот поручил сотрудникам разобраться, не нарушает ли экспозиция закон. Ибо на выставку привезли законсервированные трупы. Звучит как чистой воды акционизм, но по задумке создателей — они из Германии — это всего лишь курс биологии. «Мир тела» покидает бренную Москву 12 января. На праздники режим работы с 10:00 до 22:00. Взрослый билет 1150 руб., детский — 800 руб. QR-код сюда не нужен.

Второй новый музей придется по нраву тем, кто: а) фанатеет от машин; б) интересуется работой спецслужб; в) любит изучать историю российских и советских лидеров. «Гараж особого назначения» (павильоны №53 и 54) представил подлинные мотоциклы и авто, которые использует и использовал ГОН — подразделение современной ФСО, которое ведает наземными перемещениями первых лиц. Взрослый билет 600 руб., детский 350 руб. Открыт с 3 января, с 11:00 до 20:00.

Остров Балчуг (м. «Библиотека им. Ленина»)

По дороге от метро можно оценить новый памятник молодому Достоевскому (Воздвиженка, 1). Далее по реструктурированному Большому Каменную мосту (фактически мост пересобрали заново) переходите на остров Балчуг. Основная идея переустройства в условном разделении городского пространства на историческое и современное. Тротуары на территории острова — на Садовнической улице, в переулках и вдоль зданий на набережных — располагают к размеренным прогулкам. Вдоль набережных горят фонари под старину — по форме они напоминают газовые.

«Уголок дедушки Дурова» (м. «Достоевская», Дурова, 2, стр. 1)

У театра новая сцена на 340 зрителей. Выполнена в форме амфитеатра. Старые залы тоже пока работают. Их закроют на реконструкцию в 2022-м. Начиная со 2 января в театре по десять представлений ежедневно. Плюс экскурсии. Билеты от 350 руб.

Кинотеатр «Художественный» (м. «Арбатская», Арбатская площадь, 14, стр. 1)

В старейшем кинотеатре Москвы (открыт в 1909 году) минувшей весной завершили реставрацию. В 1926-м тут прошла премьера фильма Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», а в 30-е годы показали первые советские звуковые и цветные фильмы. Сейчас в афише голливудские премьеры: «Матрица 4», «Дом Gucci», «Человек-Паук: Нет пути домой» и несколько неплохих картин прошлых лет. Билеты от 650 руб. QR-код не нужен.

В старейшем кинотеатре Москвы минувшей весной завершили реставрацию Фото: Алиса ТИТКО

Музей криптографии (м. «Петровско-Разумовская», Ботаническая. 25, стр. 4)

Открылся в здании, где когда-то располагалась шарашка, в которой работал Александр Солженицын. Потом здесь было засекреченное НИИ, обнесенное забором и колючей проволокой. Здесь корпели над созданием устройства, позволяющего разговаривать по телефону, не опасаясь прослушки. Многие еще недавно засекреченные приборы теперь стоят в залах: можно не только смотреть, но и трогать. А еще есть прототип кибергорода, виртуальная реальности и вереница неоновых инстаграмных уголков. Подходит для детей 10+. С 4 января работает с 12:00 до 20:00. Билет взрослый 500 руб., школьникам 150 руб. Билеты покупать только онлайн.

Новый музей Булгакова (м. «Спортивная», Большая Пироговская, 35а, стр. 1)

Не путать с прежним музеем на Большой Садовой. Новый музей — это филиал существующей экспозиции рядом с Патриаршими. В Хамовниках бывшая квартира писателя. Экспозиция делится на три части: коридор, кабинет и комната. Посвящена творчеству и многочисленным прочтениям, толкованиям и интерпретациям его произведений. Также открыта временная выставка «Любовь Белозерская» — о второй жене писателя. Билеты покупать заранее онлайн. Взрослый 300 руб., детский 150 руб.

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