Семь новых станций БКЛ и оплата банковскими картами во всем метро: В Дептрансе Москвы рассказали о планах на 2022 год

За последние 12 месяцев в Москве были открыты 12 станций БКЛ (Большая кольцевая линия) Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичный Департамент транспорта подвел итоги уходящего 2021 года и озвучил свои планы на будущий год.

- Конечно, главный наш итог 2021 года - это ваше хорошее настроение и комфортные поездки, - обратился к москвичам глава Дептранса Максим Ликсутов. - И весь год мы делали для этого все - открывали новые станции метро и МЦД рядом с вашими домами, запускали новые электробусы. Мы запускали новые технологии и сервисы, чтобы вам было комфортнее и быстрее добраться до нужного места.

Как сообщают в ведомстве, за последние 12 месяцев в Москве были открыты 12 станций БКЛ (Большая кольцевая линия, на схемах метро обозначается бирюзовым цветом), 7 станций МЦД, Восточный вокзал. Парк поездов в подземке обновили на 68%. Число электробусов в российской столице превысило 1000 штук, теперь это самый крупный электробусный парк Европы.

Кроме того, за год в Москве построили 88 км новых дорог, а также более 30 мостов, тоннелей и эстакад.

Что касается планов на следующий год, отличная новость для пассажиров метро - к концу 2022-го банковскими картами и виртуальными «Тройками» (то есть, через приложение «Тройки» для гаджетов) можно будет оплачивать проезд на абсолютно всех станциях подземки. Технологию Face Pay (оплата «лицом») запустят на всех станциях МЦК, а затем ее начнут тестировать на МЦД, в автобусах, электробусах и трамваях.

Также в течение года будут открыты еще 7 станций БКЛ и 10 станций МЦД.

Кроме того, в метро появятся еще 336 новых вагонов, 396 новых вагонов - в пригородных электричках, а парк электробусов пополнится еще на 500 единиц. Плюс еще 4 тысячи машин в системе каршеринга и плюс 10 тысяч новых такси.

По Москва-реке начнут курсировать первые электрические речные суда.