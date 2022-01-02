Покатушки на оленях и верблюдах, горнолыжки и 120 шедевров русской живописи: Куда поехать в новогодние каникулы в Подмосковье

Настоящая россыпь склонов, с которых гоняют на лыжах, сноубордах и тюбингах, находится в окрестностях Дмитрова Фото: Андрей АБРАМОВ

Чем хорошо Подмосковье - утром можно выехать с семьей или друзьями в каком-то одном направлении и получить в итоге «контент» с самыми разными развлечениями на весь день. Так что в нынешние новогодние каникулы можно много где побывать! Понятно, что 31 декабрь встретить Новый год за столом с близкими - это святое. 1 января - на раскачку. А дальше в течение целой недели с небольшим можно ездить за эмоциями недалеко от Москвы.

Сайт KP.RU составил путеводитель по самым интересным маршрутам этих каникул в Подмосковье.

ДМИТРОВ: ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!

В этом сезоне снега насыпало богато. Поэтому выехать на подмосковные горнолыжные курорты - милое дело. Настоящая россыпь склонов, с которых гоняют на лыжах, сноубордах и тюбингах, находится в окрестностях Дмитрова. Там повезло с удобными для обустройства трасс холмами!

Самые популярные курорты - «Волен», «Степаново», «Парк Яхрома», «Сорочаны», Горнолыжный клуб Тягачева. Все базы оборудованы пунктами проката инвентаря, кафе и ресторанами. Есть гостиницы и шале с номерами для заезжающих на несколько дней (от 5-7 тысяч в сутки и выше).

Расстояние от МКАД: 42-45 км.

Как добраться: на машине - по Дмитровскому шоссе, на электричках от Савеловского вокзала - до станций Яхрома и Турист (в зависимости, на какую базу вы собрались - билет на электричку стоит 156-182 руб.), далее можно вызвать такси за 300-400 рублей до нужной точки.

Расходы: Один подъем на фуникулере стоит в новогодние дни от 80 до 240 рублей (цены на разных курортах отличаются).

Комплект инвентаря для горнолыжника и сноубордиста - от 700 до 1500 рублей в час.

Услуги инструктора - от 2000 до 2400 рублей в час.

Аренда тюбинга - 450 рублей.

Подробности о ценах на разных базах мы собрали для вас здесь.

Куда заехать по дороге: Рядом с горнолыжками находится прекрасный Дмитров. Например, от Яхромы до Дмитрова по автомобильной дороге всего 7 километров. На электричке - 6 минут (следующая станция). Главная достопримечательность Дмитрова - старинный кремль. Собственно, крепостных стен давно уже нет, зато есть старый вал, по которому любят гулять туристы - отсюда открываются лучшие виды. Внутри вала сохранился очень красивый Успенский собор 16 века, а также несколько зданий 19 века, включая дворянское собрание. А еще рядом дом-музей князя Кропоткина, одного из основоположников научного анархизма. «Пакетный» билет во все экспозиции музея стоит 500 рублей для взрослых, 250 для детей.

В нынешние новогодние каникулы музей-заповедник «Дмитровский кремль» работает 4, 5, 6, 8 и 9 января.

ХОТЬКОВО: В ГОСТЯХ У КОЧЕВНИКОВ

В городке Хотьково, неподалеку от Сергиева Посада, находится удивительный этнопарк «Кочевник». На большой территории создан целый «квартал» юрт, яранг и прочих «домов» различных кочевых народов - сюда водят экскурсии. Здесь же можно отведать бурято-монгольские буузы, якутское рагу из оленины, казахский лагман и многое другое.

Но, конечно, многие едут сюда с детьми из-за прекрасных животных. В этнопарке есть собственная верблюжья ферма, загоны с северными оленями и монгольскими яками. В эти каникулы «кочевники» готовы катать всех делающих на северных оленях, верблюдах (да-да, верблюд хоть и «корабль пустыни», но отлично переносит холода) и лошадках аборигенных пород.

Стоит отметить, что все январские каникулы этнопарк работает в обычном режиме, без выходных.

В городке Хотьково, неподалеку от Сергиева Посада, находится удивительный этнопарк «Кочевник» Фото: Евгения ГУСЕВА

Расстояние от МКАД: 60 км.

Как добраться: на машине - по Ярославскому шоссе, на электричке от Ярославского вокзала - до станции Хотьково (182 рубля), далее можно вызвать такси за 200-300 рублей до этнопарка.

Расходы: Входной билет для пенсионеров - 250 рублей, для детей от 7 до 14 – 350 (до 7 лет бесплатно), для взрослых - 500.

Средний чек плотного обеда в местном кафе - 500-600 рублей.

Покататься - 500 рублей для детей, 700 рублей для взрослых.

Также на территории есть тир, где можно попробовать пострелять из луков разных кочевых народов. 10 стрел - 250 рублей.

Куда заехать по дороге: Конечно же в Сергиев Посад! На машине в православную столицу России всего 15 километров, а электричкой - 11 минут. Сергиев Посад - это не только Троице-Сергиева Лавра с большим комплексом намоленных веками храмов. Это еще и множество музеев. Тут и Сергиево-Посадский Государственный Историко-Художественный Музей-Заповедник, который находится рядом с Лаврой (и который называют «Эрмитажем русской культуры»), и Художественно-педагогический музей игрушки (два этажа игрушек разных эпох, в том числе здесь собрана прекрасная коллекция игрушек, принадлежавших детям из императорской фамилии), Музей крестьянского быта «Жили-Были», Музей впечатлений, где получаются потрясающие снимки для селфи на фоне различных оптических иллюзий, с квестами и лабиринтами. (Билеты в музеи - от 150 рублей).

А еще в Сергиевом Посаде есть местный «Арбат», красивая пешеходная улица Карла Маркса. На ней находится несколько очень стильных и вкусных кафе со средним чеком 500-700 рублей.

Личный совет: обязательно отведайте сергиево-посадскую медовую коврижку!

ИСТРА: ЕДЕМ ЗА ВЫСОКИМ

В Истре находится один из самых знаменитых православных центров Подмосковья - Ново-Иерусалимский монастырь. В середине 17 века он был заложен патриархом Никоном как «русская Палестина». Здесь, не берегу реки Истра, воссоздали для паломников комплекс святых мест Палестины. В наши дни территория мужского монастыря с величественными храмами, на которые можно смотреть с крепостных стен, интересен и верующим, и просто любителям старины.

Расстояние от МКАД: 60 км.

Как добраться: на машине - по Волоколамскому шоссе, на электричке от Рижского вокзала - до станции Новоиерусалимская (182 рубля), а далее на такси (150-200 рублей).

Куда заехать по дороге: В пешей доступности от монастыря находится крупнейший музей Подмосковья - музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». Здесь есть и постоянные экспозиции по древнерусскому искусству и живописи разных времен. Но конкретно сейчас (и до 19 июня 2022 года) в «Новом Иерусалиме» проходит выставка «Азбука шедевра», на которой собраны 120 шедевров русских художников разных эпох, собранных в региональных музеях со всей России.

Единый билет на посещение всех экспозиций музея стоит 700 рублей (450 - для льготников), только на выставку «Азбука шедевра» - 400 рублей (от 200 для льготников).

Но тут важно помнить, что сейчас в государственные музеи Подмосковья можно приобрести только электронные билеты, привязанные к сеансам на конкретное время. Подробности - здесь.

А 6-8 января на площади возле МВК «Новый Иерусалим» пройдет фестиваль «Азбука Рождества», это будет зимний вариант легендарной подмосковной ярмарки «Сыр! Пир! Мир!». Свои товары представят фермеры и ремесленники из разных уголков области.

В Истре находится один из самых знаменитых православных центров Подмосковья - Ново-Иерусалимский монастырь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КОЛОМНА: ГОРОД СО ВКУСОМ ПАСТИЛЫ

А вот Коломну вполне можно назвать туристической столицей Московской области. За последние годы из нее сделали настоящую конфетку. Можно даже сказать: кто в Коломне не бывал, Подмосковья не видал!

Здесь можно побродить вдоль высоченных стен и башен старого кремля (до наших дней дошли несколько крупных фрагментов - хорошие снимки для Инстаграма получаются). Вернуться лет на 150 в прошлое, пройдясь по пешеходным улицам старого уездного города, где чудо-домики с резными окошками и настоящий пышноусый городовой салютует прохожим сударыням. Отведать в кафе с румяными девушками в накрахмаленных платьях пастилу и калачи (в городе восстановили старинные дореволюционные рецепты). Посетить здешние храмы, которым по 500-700 лет.

Расстояние от МКАД: 95 км.

Как добраться: на машине - по Новорязанскому шоссе, на электричке от Казанского вокзала - до станций Коломна или Голутвин (312-338 рублей).

Расходы: Билет в музеи пастилы и калача в праздничные дни - 400 рублей для детей, 600 для взрослых. Калачи - от 60 рублей. Пастила - от 275 рублей.

Куда заехать по дороге: В 35 километрах от Коломны находится старинный город Зарайск. Если вы путешествуете на машине - обязательно доберитесь и туда! В Зарайске находится единственный в Подмосковье полностью сохранившийся до наших времен кремль - крепость, построенная почти полтысячи лет назад, в 1528-м. И, кстати, в Смутное время здесь служил воеводой тот самый князь Дмитрий Пожарский. А общем, любителям старины Зарайск строго рекомендуется!

В Коломне восстановили старинные дореволюционные рецепты пастилы Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО

7 января Рождество будут отмечать православные христиане. В Подмосковье немало старинных и уникальных храмов, чтобы отстоять праздничную ночную службу или посетить их уже в дневное время. Например:

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах

Ее еще называют «храм с короной», за необычный купол в виде венца. И место, где построен старинный храм, выбрали под стать - на берегу реки Пахры. В конце 17 века этот храм возвели по заказу князя Бориса Голицына, воспитателя будущего императора Петра I. В наши дни здесь хранятся чтимые иконы с частицей святых мощей святого пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, великомученика Димитрия Солунского, преподобного Серафима Саровского, благоверного великого князя Александра Невского, блаженной Матроны Московской и других.

Адрес: городской округ Подольск, поселок Дубровицы

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Саввино-Сторожевский монастырь

Монастырь ведет свою историю с далекого 14 века. Его основал монах Савва, бывший учеником преподобного Сергия Радонежского. С красивого холма, где стоит монастырь, открывается потрясающий вид. И недаром же его в разные времена называли любимой обителью русских царей. Сюда часто приезжал царь Иоанн Грозный с женой и сыном Федором. А царь Алексей Михайлович (отец Петра I) сделал монастырь загородной царской резиденцией - с тех времен до наших дней дошли царские палаты.

Адрес: Звенигород, Ратехинское шоссе, 8

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Николо-Угрешский монастырь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Николо-Угрешский монастырь

Этот монастырь, как гласит легенда, напрямую связан с Дмитрием Донским. Войско князя остановилось в этих местах, на территории нынешнего подмосковного города Дзержинский, по дороге к Куликову полю (1380 год). Дмитрию явился образ Николая Чудотворца. Он посчитал это благим знамением и повелел заложить здесь обитель.

Адрес: Дзержинский, площадь Святителя Николая, 1

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