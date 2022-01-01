В новогоднюю ночь в Москве родились 45 детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогоднюю ночь в столичных роддомах появились на свет 45 детей. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Последним ребенком ушедшего 2021 года оказался мальчик, родившийся за несколько минут до полуночи в перинатальном центре ГКБ №24 (Савеловский район). Первым новорожденным 2022-го - другой мальчик, которому помогли родиться врачи перинатального центра при городской клинической больнице имени Юдина (район Нагатино-Садовники).

Всего же 24 из 45 малышей - девочки, 21 - мальчик.

- В новогодние дни, как и в любой другой день года, в московских роддомах и перинатальных центрах оказывают всю необходимую помощь роженицам и их новорожденным детям, - рассказывает главный акушер-гинеколог Москвы, заведующий перинатальным центром городской клинической больницы №24 Антон Оленев. - В том числе и в тех случаях, когда будущая мама столкнулась с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Москве действует 21 акушерский стационар в разных округах, в том числе пять перинатальных центров, куда поступают роженицы с самыми сложными случаями и патологиями.

Выписываясь из роддома, мамочки получают от города специальные наборы для новорожденных, состоящие из 44 предметов. Также они имеют возможность еще до выписки оформить для своего малыша свидетельство рождения.