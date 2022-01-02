В Люберцах в новогоднюю ночь рабочий зарезал прораба

По уголовному делу следователем проведены осмотры, допросы, очные ставки между обвиняемым и свидетелями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодние посиделки бригады рабочих в подмосковных Люберцах закончились убийством. Все произошло на Южной улице.

- Бригада, составленная из уроженцев разных регионов России, строит на улице сразу несколько домов. В одном из них рабочие оборудовали себе комнаты для жилья, что-то вроде хостела, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - В новогоднюю ночь сели отмечать праздник. Подвыпили. У бригадира возник конфликт с одним из строителей. Слово за слово...

30-летнего бригадира около 2 часов ночи увезли из дома на карете скорой помощи с несколькими ножевыми ранениями. Однако спасти мужчину врачи не смогли.

По словам нашего собеседника, погибший был жителем Люберец. За его убийство задержан 59-летний уроженец Удмуртии. В прошлом мужчина несколько раз сидел в колонии по разным статьям.

- По уголовному делу следователем проведены осмотры, допросы, очные ставки между обвиняемым и свидетелями, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий. - Назначены медицинская, молекулярно-генетическая и биологические судебные экспертизы.