Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
2 января 2022 11:24

В Люберцах в новогоднюю ночь рабочий зарезал прораба

59-летний уроженец Удмуртии задержан
Семен ЕЛЕНИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По уголовному делу следователем проведены осмотры, допросы, очные ставки между обвиняемым и свидетелями

По уголовному делу следователем проведены осмотры, допросы, очные ставки между обвиняемым и свидетелями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодние посиделки бригады рабочих в подмосковных Люберцах закончились убийством. Все произошло на Южной улице.

- Бригада, составленная из уроженцев разных регионов России, строит на улице сразу несколько домов. В одном из них рабочие оборудовали себе комнаты для жилья, что-то вроде хостела, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - В новогоднюю ночь сели отмечать праздник. Подвыпили. У бригадира возник конфликт с одним из строителей. Слово за слово...

30-летнего бригадира около 2 часов ночи увезли из дома на карете скорой помощи с несколькими ножевыми ранениями. Однако спасти мужчину врачи не смогли.

По словам нашего собеседника, погибший был жителем Люберец. За его убийство задержан 59-летний уроженец Удмуртии. В прошлом мужчина несколько раз сидел в колонии по разным статьям.

- По уголовному делу следователем проведены осмотры, допросы, очные ставки между обвиняемым и свидетелями, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий. - Назначены медицинская, молекулярно-генетическая и биологические судебные экспертизы.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ