В Рождество изменятся маршруты автобусов возле храма Христа Спасителя в Москве

Временные изменения маршрутов в Рождество необходимы для комфортного посещения Храма Христа Спасителя верующими. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько столичных улиц перекроют в Рождество. Движение полностью остановят на время богослужения в Храме Христа Спасителя с вечера 6 января. Речь об участках улицы Волхонка и Соймоновского проезда. Служба будет идти всю ночь.

- Служба в храме 6 января начнется с 8.30 – Великие часы, в 10.00 – Великая вечерня, литургия святого Василия Великого, а в 17.00 начнется Всенощное бдение, в 23.00 – повтор Всенощного бдения. После чего состоится Литургия святого Иоанна Златоуста и Патриаршее Богослужение, - рассказали в Храме Христа Спасители.

Вновь откроют движение после проведения праздничного богослужения – 7 января около 3.00.

Важно: как на время богослужения изменятся маршруты автобусов?

Временные изменения в Рождество необходимы для комфортного посещения Храма Христа Спасителя верующими. Именно поэтому на время богослужения будут временные перекрытия и изменятся маршруты автобусов. Об этом рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

В Москве с 15.00 и до окончания мероприятия:

- не будет работать остановка автобусов с755 «Метро «Кропоткинская» в Соймоновском проезде в сторону МЦК «Новохохловская»;

- не будут работать остановки автобусов м6 «Метро «Кропоткинская» — Музей изобразительных искусств имени Пушкина» на Волхонке в обоих направлениях. Рекомендация: пользоваться остановками на Пречистенке и Пречистенских Воротах.

В Москве с 17.20 и до окончания мероприятия:

- маршрут с755 разделяется на два: Стадион «Лужники» (южная) — Метро «Кропоткинская» и Яузские Ворота — МЦК «Новохохловская». Рекомендация: пользоваться Сокольнической линией метро и автобусами м6/м7 с пересадкой на станцию метро «Лубянка».

В Москве с 19.30 и до окончания мероприятия:

- маршрут м6 разделяется на два: Стадион «Лужники» (южная) — Метро «Кропоткинская» и Метро «Лубянка» — Дангауэровка. Рекомендация: пользоваться Сокольнической линией метро.