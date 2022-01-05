Инвестпортал Москвы за 2021 год посетили почти 3 миллиона раз

Столичный Инвестиционный портал появился в 2014 году для упрощения взаимодействия бизнеса с городской властью в вопросах инвестиций. Фото: Shutterstock

Столичный Инвестиционный портал появился в 2014 году для упрощения взаимодействия бизнеса с городской властью в вопросах инвестиций.

«В 2021 году на Инвестиционном портале зафиксировано 2,95 миллиона визитов, - сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. - А всего почти за 8 лет сайт посетили 15,5 миллиона раз. Каждый день на ресурс заходит в среднем 8,7 тысячи уникальных пользователей. На портале предприниматели могут оперативно найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах и многое другое».

На сайте зарегистрировано 62 тысячи личных кабинетов. В этом году учетные записи создали порядка 21 тысячи пользователей.

«Авторизоваться на Инвестпортале можно в том числе с помощью единого городского идентификатора Mos.ID – учетной записи портала mos.ru, - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. - В этом случае пользователю не приходится создавать отдельную учетную запись и вручную заполнять информацию в личном кабинете – она автоматически подтянется из учетной записи портала mos.ru. В 2021 году мы добавили возможность авторизоваться через Mos.ID и в мобильном приложении «InvestMoscow».

Регистрация на Инвестпортале открывает максимум возможностей. Бизнесу доступно 30 онлайн-сервисов, с помощью которых можно подать заявки на льготные займы, записаться на осмотр городской недвижимости, выставленной на торги, задать вопрос и сообщить в правительство Москвы о проблеме, связанной с ведением инвестдеятельности в городе.

«Функционал Инвестпортала постоянно дорабатывается и расширяется, - отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - Только за последние два года он пополнился 14 новыми онлайн-инструментами. Например, запущен цифровой сервис, благодаря которому можно в онлайн-режиме подать концессионную инициативу для предварительной проработки».

Все онлайн-сервисы востребованы бизнесом. С момента создания сайта ими воспользовались 450 тысяч раз, а с начала года – более 150 тысяч раз. Для более удобного доступа к инструментам и информации, касающихся ведения инвестиционной деятельности в городе, работает мобильное приложение Investmoscow. Его можно скачать в App Store и Google Play.