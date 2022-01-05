В Павловском Посаде мать задушила 10-месячную дочь и закопала тело в снегу

Прибывшие в Гаврино следователи и криминалисты осмотрели место прогулки, нашли Карину, а также тело маленькой дочери. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи задержали 34-летнюю жительницу Павловского Посада, которая подозревается в убийстве своего ребенка. По предварительным данным, женщина задушила собственную 10-месячную дочь и спрятала тело в лесу. Ей грозит наказание от 8 до 20 лет тюремного срока.

- В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение, а также следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения. Женщина обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ, - рассказала Анна Тертичная, помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.

Молодая Карина Н. (имя изменено) уже несколько лет в браке, ребенок для них с супругом был долгожданным. Накануне убийства у пары не было конфликтов, а сама Карина не стояла на учете у врачей. Соседи тоже характеризуют семью положительно.

Однако 4 января семья приехала к родственникам в частный дом, расположенный в деревне Гаврино городского округа Павловский Посад. Карина вышла на прогулку с ребенком. Малышка плакала и никак не успокаивалась. Терпение молодой мамы лопнуло, и она задушила свою дочь. Осознав, что ребенок не дышит и наконец-то не кричит, Карина стала прятать тело - закопала младенца ближайшей лесополосе, прямо в снегу.

Родственники стали переживать, что Карины не было долгое время, на звонки по телефону она не отвечала. Подумали, что может заблудилась. А на улице мороз и вот-вот завершится световой день.

- В правоохранительные органы обратилась родственница женщины, обеспокоенная ее долгим отсутствием. В ходе поисков в вечерние часы было обнаружено тело ребенка без признаков жизни, также была найдена и задержана подозреваемая, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.

Прибывшие в Гаврино следователи и криминалисты осмотрели место прогулки, нашли Карину, а также тело маленькой дочери. Во время допроса молодая мать не стала отрицать вину, она раскаялась в содеянном.

- Она всегда плакала, я думала, что сойду с ума от этого плача, - сказала следователю женщина.

Пока основной версией убийства является бытовая причина – женщина не справилась с обязанностями матери и задушила ребенка из-за нервного срыва. Однако назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.