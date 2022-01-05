Как будут работать метро и автобусы в Рождественскую ночь в Москве

Время работы метро и автобусов продлят. Фото: Иван МАКЕЕВ

Столица готовится к рождественским праздникам и один из волнующих вопросов, а как ночью добраться домой на общественном транспорте. Время работы метро и автобусов продлят.

- В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работу 166 маршрутов наземного транспорта продлят до 3:30. Также можно воспользоваться автобусами 16 ночных маршрутов. Они будут курсировать по обычному расписанию, - рассказали в мэрии Москвы.

Чтобы москвичи могли спокойно добраться домой после праздничных богослужений в храмах города, метро и МЦК будут работать до 2:00, а поезда МЦД будут ходить до 2:30.

В центре всю ночь будут курсировать маршруты Б, М40, Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н9, Н11, Н12, Н13, Н15. Трамваи А, 7, 26, 39, 46, 47, 50 будут курсировать до 3.30. Работу автобусов м1, м2, м3, м6, м7, м9, м53, м86, м90,032, т41, т54, т56, т70, 138, 345, 379, 913, с484, с543 также продлили до 3.30. Подробнее о работе общественного транспорта можно узнать на сайте https://www.mosgortrans.ru.

Напомним, что на время богослужения в Храме Христа Спасителя с вечера 6 января ограничат движение автомобилей и автобусов на улицы Волхонка и Соймоновского проезда. Вновь движение восстановят после проведения праздничного богослужения – 7 января около 3:00.