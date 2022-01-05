Беспилотный автобус для парковых зон испытали на ВДНХ

Беспилотный автобус «Smart шаттл» испытали на территории инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Фото: Алиса ТИТКО

Беспилотный автобус «Smart шаттл» испытали на территории инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Тестирование позволило усовершенствовать алгоритмы движения в дневное и вечернее время.

- Инновации меняют жизнь в мегаполисах, делая инфраструктуру более удобной и современной. Среди перспективных разработок в сфере городской мобильности, помимо воздушного транспорта, — технологии искусственного интеллекта, - рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Отечественный беспилотный автобус «Smart шаттл» впервые представили 25 сентября на ВДНХ в рамках фестиваля «Техносреда». Представленный беспилотник предназначен исключительно для парковых зон. Он может передвигаться со скоростью 20-40 км в час. Его разработкой занимались специалисты Московского политехнического университета, для создания потребовалось около 20 млн рублей.

Спустя три месяца разработчики протестировали усовершенствованные алгоритмы движения в дневное и вечернее время. Основной задачей этого тест-драйва было научить нейросети учитывать препятствия на пути. Для этого у беспилотника есть камеры, радары, ультразвуковые датчики.

«Smart шаттл» работает на электрическом приводе. Передвигаться в нем смогут четыре человека. Маневренность и небольшие габариты позволяют использовать шаттл в качестве паркового экскурсионного автобуса или такси. Как известно, на ВДНХ уже много лет ведутся разговоры о внедрении транспорта для передвижения по выставке, так как она имеет гигантскую площадь, и чтобы добраться из одной точки в другую нужно идти пешком более 40 минут.

Специалисты проанализировали, как работают сенсоры и камеры беспилотника, в том числе в темное время дня, как происходит распознавание людей, которых на ВДНХ обычно много. Полученные результаты испытаний помогут повысить комфорт передвижения и усовершенствовать все основные характеристики — от плавности хода и распознавания препятствий до автономности.