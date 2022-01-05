Метель и порывистый ветер: циклон «Аннет» надвигается на Москву

Циклон, названный западными синоптиками «Аннет», стремительно приближается к границам России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Циклон, названный западными синоптиками «Аннет», стремительно приближается к границам России. Снегопады уже обрушились на Смоленскую, Брянскую и Орловскую области, приближается непогода и к Москве.

- К полудню в столице температура -2…-4 градуса, по области -1…-6 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/сек, порывистый. Однако к 17.00 погода резко изменится. Москвичей ждут снегопады и метели, местами сильные, порывистый ветер, - рассказали в метеобюро «Фобос».

До конца дня в столице выпадет от 5 до 10 мм осадков, что составит около 20% месячной нормы. При этом температура приблизиться к отметке 0 градусов.

В столичном Департаменте транспорта уже выпустили предупреждение для водителей, в котором просят соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

- МЧС предупреждает, что сегодня ожидается снег, местами метель, гололедица и сильный ветер, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

В настоящее время не наблюдается загруженность на дорогах – пробки составляют около 4 баллов. Самые сложные участки – на шоссе Энтузиастов, Авиамоторной улице, в Лефортовском тоннеле, в районе Таганки, на Большой Лубянке, на Тверской улице ближе к Охотному ряду, а также на Кутузовском проспекте ближе к набережной Тараса Шевченко.

В столичных аэропортах самолеты вылетают по расписанию, незначительные задержки рейсов не связаны с погодными условиями: Внуково – 5 рейсов задержано, 1 отменен, Домодедово – 12 рейсов задержано, 1 отменен, Шереметьево – 7 рейсов задержано, 2 отменено.

Кстати

Какой будет погода 6 января?

Ближе к ночи, по данным синоптиков, ветер стихнет и снегопад практически прекратится, воздух прогреется до +1 градуса.

- Днем 6 января околонулевая температура сохранится, но в дальнейшем постепенно похолодает, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Снегопад в Москве продолжится до 8 января, сугробы к тому времени могут вырасти до 32 см, что на треть больше, чем обычно бывает в мегаполисе в разгар зимы.