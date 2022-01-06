Каток ГЭС-2 и ночная автобусная экскурсия: десять идей как провести Рождество в Москве

Рождественские каникулы в Москве пройдут незабываемо, если знать о самых интересных площадках, которые нужно посетить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рождественские каникулы в Москве пройдут незабываемо, если знать о самых интересных площадках, которые нужно посетить. В столице придумали новые пешеходные маршруты, которые позволят посетить ярмарки, рождественские площадки и маскарады, а также открыты катки, организованы концерты и елочные мастер-классы. «КП» собрала лучшие идеи как провести Рождество в Москве.

Купеческое Рождество на Площади Революции

Одна из центральных площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» оформлена в купеческом стиле. Преимущественно красные и золотые цвета. Здесь можно покататься на бесплатном катке (нужна предварительная регистрация), а также попробовать горячую выпечку и чай.

Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» охватил всю Москву - в столице открыты 27 площадок, где можно купить подарки, попробовать русские блины и чешский сахарный трдельник, согреться глинтвейном или черным чаем. Гостей ждут рождественские домики, карусели и спортивные активности. На площадках можно встретить Деда Мороза, Снегурочку и сказочных персонажей. А также сделать фотографии возле 8-метровых елей и бесплатно покататься на праздничных катках.

Где: Площадь Революции. Станция метро «Театральная».

Когда: с 11.00 до 22.00, до 9 января 2022 года.

Стоимость: бесплатно.

Каток возле ГЭС-2. Фото: пресс-служба ГЭС-2

Камерный каток возле ГЭС-2

Рядом с Домом культуры открылось уютное пространство, которое возвращает в теплые воспоминания, когда скрипит под ногами снег, щеки жжет от мороза, а возле дома маленький уютный каток – надел коньки и катайся до ночи. Именно такой камерный каток на 20 человек появился в этом сезоне на площади ГЭС-2. Рядом ярмарка с вязаными носками, косынками, хвойными украшениями. А еще качели, сверкающая елка, киоск с горячим безалкогольным пуншем и рождественской выпечкой.

Где: Болотная набережная, 15. Станция метро «Кропоткинская».

Когда: ежедневно пять сеансов с 10.00 до 22.00.

Стоимость: вход на площадь – бесплатно, на каток – взрослый билет 400 рублей, детский билет (от 7 до 13 лет) 200 рублей. Бесплатно детям до 7 лет. Билеты купить можно на сайте.

В столице придумали новые пешеходные маршруты, которые позволят посетить ярмарки, рождественские площадки и маскарады, а также открыты катки, организованы концерты и елочные мастер-классы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рождественские концерты на ВДНХ

Серия праздничных концертов пройдет в павильоне №14 Азербайджанской Республики. Трогательные рождественские мелодии можно услышать:

- 6 января в 16.00 – в исполнении камерного оркестра России NEOrchestra. Участники исполнят произведения современных композиторов Людовико Эйнауди, Макса Рихтера, Йохана Йоханссона;

- 7 января в 18.00 - состоится концерт ансамбля грузинского многоголосия «Акапелла-Сакартвело». Новогодние, городские, церковные и попурри из веселых народных мелодий с участием зажигательных танцоров;

- 8 января в 19.00 – еще один концерт коллектива NEOrchestra. Зрители услышат мелодии из фильмов «Ла-Ла Ленд», «Начало», «1+1» и культовых японских мультфильмов.

Где: проспект Мира, 119. Станция метро «ВДНХ».

Когда: 6, 7, 8 января.

Стоимость: бесплатно.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Город-сказка: прогулка по новогодней Москве

Выставка дизайнерских елей, праздничные декорации и бал-маскарад – новый бесплатный маршрут предложили в цифровом туристическом сервисе RussPass. Это десять локаций, которые можно посетить за 1 час 36 минут пешеходной прогулки.

Маршрут начнется в саду «Эрмитаж», где работает небольшой каток. По пути ждут выставки на Тверском бульваре, бал-маскарад на Тверской площади. На Кузнецком мосту можно оценить елки, которые украсили известные дизайнеры и музыканты. Еще одна фестивальная площадка с живыми зелеными красавицами на Новом Арбате. В маршрут также включены ГУМ-ярмарка, Красная площадь и Центральный детский магазин.

Где: стартовая точка - Каретный ряд, 3 строение 7. Станция метро «Чеховская».

Когда: ежедневно.

Стоимость: бесплатно.

Рождественский маршрут 2022

Специально для тех, кто в разгар рождественских каникул не прочь прогуляться на свежем зимнем воздухе, Департамент ЖКХ Москвы составил пешеходный маршрут по центру столицы.

Прогулку рекомендуют начать в парке «Зарядье», а затем отправиться на поиски новогодних арок. По пути заглянуть на Манежную площадь, где можно увидеть 17-метровую ель с сияющим шатром, прогуляться по украшенным «Звездным небом» улицам – Ильинке, Камергерскому и Столешникову переулках, и закончить зимние гуляния на Пушкинской площади.

Где: стартовая точка – Варварка, 6. Станция метро «Площадь Революции».

Когда: ежедневно.

Стоимость: бесплатно.

День рождественских пожеланий

Рождественские приключения подготовили 7 января на ВДНХ. На самом большом катке пройдет День рождественских пожеланий, где гости смогут не только покататься на коньках, но и обменяться поздравительными открытками. Также в этот день пройдут экскурсии «Сказки и другой фольклор» в Центре «Слово», «Новый год и Рождество в космосе» в павильоне «Космос» (в 11.00, 14.00, 18.00), а также шоу «Снежные сказки» и спектакль «В поисках рождественского чуда» в павильоне «Рабочий и колхозница» (нужна регистрация).

- На открытой площадке нового гастрономического пространства Restomarket работает новогодняя ярмарка (с 11.00 до 22.00), - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Где: проспект Мира, 119. Станция метро «ВДНХ».

Когда: 7 января.

Стоимость: по билетам на площадки.

Фото: Денис Гришкин/АГН "Москва"

Рождество в соборе

Шедевры Эннио Морриконе, Стинга, а также рождественские мелодии и органное звучание – праздничные концерты подготовили в стенах кафедрального собора Святых Петра и Павла:

- 7 января, 15.00. Новогодний концерт. Шедевры Поля Мориа, Эннио Морриконе, Нино Рота, Стинга;

- 7 января, 18.00. Christmas Gala. Шедевры Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, и Антонио Вивальди;

- 7 января, 21.00. Ave Maria. Духовная музыка, органные шедевры и целая галерея интерпретаций «Ave Maria» в исполнении сопрано Екатерины Монисовой и органистки Анны Юрковой;

- 8 января, 15.00. «Европейское Рождество в Соборе», «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица».

Где: Старосадский переулок, 7/10. Станция метро «Китай-город».

Когда: 7 и 8 января.

Стоимость: от 800 до 2500 рублей.

Бесплатные мастер-классы в «Технограде»

Найти новое хобби в рождественские дни – в «Технограде» на ВДНХ предложили серию бесплатных мастер-классов. Осталось только забронировать место на сайте:

- 6 января – «Новогодние оригами», «Украшения из бумаги», «Дизайн новогодней открытки», «Зимняя картина в технике граттаж», «Елочная игрушка из пряжи», Metaverse Travel – путешествия по метавселенным, встреча «Анимация вокруг нас» или «Контент-маркетинг»;

- 7 января – «Рождественская свеча», Web design;

- 8 января – «Зимний леттеринг», «Зимняя избушка из картона», «Знакомство с основами написания кода на С# для создания игр».

Где: проспект Мира, 119. Станция метро «ВДНХ».

Когда: 6, 7, 8 января.

Стоимость: бесплатно.

«Ночь перед Рождеством»

Мистическая автобусная экскурсия по старым московским переулкам, бульварам, с остановками возле древних храмов и монастырей. Экскурсовод расскажет, почему первые укрепления кремлевской крепости были построены на Ведьминой горе, истории знаменитых призраков, которых видели на Чистых и Патриарших прудах, а также как связаны с мистикой некоторые станции московского метро. Планируются остановки возле Пушкинского дуба, на нулевом километре, возле последнего приюта царевны Софьи.

Где: сбор возле станции метро «Маяковская».

Когда: с 6 на 7 января. Начало в 1.00 и до 6.00.

Стоимость: взрослым – 1500 рублей, детям – 1300 рублей. Билеты можно заказать на сайте - незабываемая.москва.

Фото: Денис Гришкин/АГН "Москва"

«Новогодний круиз. Совершенство»

Водное шоу косаток и дельфинов – это настоящий мюзикл, который порадует юных и взрослых гостей в дни новогодних каникул. «Новогодний круиз. Совершенство» проходит ежедневно три раза в день. В шоу принимают участие более 100 артистов – это актеры, жонглеры, гимнасты. Но главные герои шоу – морж, дельфины, морские львы и косатки.

- Вход в зрительный зал по QR-коду и паспорту, - рассказали в «Москвариуме».

Где: проспект Мира, 119, строение 23. Станция метро «ВДНХ».

Когда: ежедневно в 11.00, 14.30 и 18.00.

Стоимость: от 2700 до 4500 рублей.

Кстати

Красивые локации не в центре Москвы

- в парке «Царицыно» можно сделать эффектное фото на фоне кареты с лошадьми, светящихся аналогов «Царь-пушки» и «Царь-колокола»,

- праздничными инсталляциями украшены парк Горького, ВДНХ, парк Северного речного вокзала, парк «Сокольники», Останкинский парк,

- возле Ростокинского акведука установлена композиция «Умки»,

- на Поклонной горе - самый большой в городе светящийся новогодний шар и танцующие фигуры.