Москва вошла в топ-3 мегаполисов мира по объему ВВП по паритету покупательной способности

Москва в 2020 году заняла третье место среди городов мира по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности. Фото: Shutterstock

Москва в 2020 году заняла третье место среди городов мира по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности. Этот показатель преодолел отметку в 1 триллион долларов. Москва уступила позиции лишь Нью-Йорку и Токио. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Паритет покупательной способности (ППС) обозначает соотношение валют разных стран, основанное на ценах на одни и те же товары в этих государствах. ППС является относительным показателем и применяется для международных сопоставлений в области экономики.

«Москва вполне успешно преодолела пандемийный 2020 год по сравнению с другими крупными финансовыми центрами, - отметил заммэра. - По данным исследований Oxford Economics, падение ВВП по ППС к 2019 году для российской столицы составило всего 2,1%. Это позволило обойти в итоговом рейтинге Лос-Анжелес, отодвинув его на четвертую строчку с показателем 3,6%. Стоит отметить, что по этому же критерию экономика Лондона просела на 9,2%, Парижа — на 7,5%, Нью-Йорка — на 4,8%».

По его словам, в 2020 году объем ВВП по ППС Москвы составил 1,032 триллиона долларов. Эффективные меры поддержки бизнеса и производства позволили Москве минимизировать потери и не допустить простаивания промышленных мощностей. В целом экономическая политика правительства Москвы обеспечила мегаполису устойчивый рост в последнее десятилетие, позволив обогнать многие признанные финансовые центры.

«С 2016 года по объему ВВП по ППС российская столица поднялась с шестой строчки рейтинга с результатом почти в 850,8 миллиарда долларов до тройки лидеров, - подчеркнул министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов. - Такой результат во многом стал возможен благодаря поддержке бизнеса и диверсифицированной экономике Москвы, оказавшейся более устойчивой в период кризиса, вызванного распространением COVID-19».

Как отмечают в Аналитическом центре Москвы, показатель ВВП по ППС вырос у Москвы с 2010 по 2020 году и в сопоставимых ценах на 11,3%, что больше, чем рост за те же месяцы экономик Нью-Йорка (+10,6%), Парижа (+4,7%) и Токио (+3,8%).

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