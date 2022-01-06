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Общество6 января 2022 7:25

В столице предприниматели помогают реставрировать памятники архитектуры

Заммэра Владимир Ефимов озвучил результаты действия городской программы «1 рубль за квадратный метр», направленной на сохранение исторических зданий
Иван ЛУКИН
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Ефимов Владимир Владимирович. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы.

Ефимов Владимир Владимирович. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы.

В Москве можно арендовать старинное здание по цене 1 рубль за 1 квадратный метр, открыть в нем офис, магазин, кафе или же сдать в субаренду. Главное условие — не только бережное отношение к памятнику, но и реставрация помещения за свой счет под контролем специалистов Мосгорнаследия. Напомним, комплексная программа реставрации памятников столичной архитектуры действует в Москве с 2011 года. За это время восстановлены 1700 памятников. Из них большинство обновили за счет городского и федерального бюджетов. Но и столичный бизнес тоже вносит свою лепту в сохранение значимых объектов культурного наследия.

Для этого в 2012 году правительство Москвы объявило программу льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр». Ее участникам город предлагает в аренду на 49 лет памятники архитектуры или их части, отвечающие следующим критериям: находятся в собственности города и в неудовлетворительном состоянии, являются отдельно стоящим зданием, не имеют каких-либо обременений.

«Арендатор, определяемый по итогам открытого аукциона, заключает с городом договор аренды, а также берет на себя обязательства по восстановлению объекта за счет собственных средств в течение пяти лет с момента заключения договора, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - По завершении этих работ инвестор может перейти на льготную ставку аренды по программе «1 рубль за 1 квадратный метр» в год. С 2012 года на спецторгах реализовали 32 объекта культурного наследия. Реставрационные работы завершились уже на 20 объектах, из них на ставку 1 рубль за 1 квадратный метр перешли 19. Один из последних примеров — жилой дом Наумовых — Волконских на Пречистенке».

Несмотря на то, что все расходы несет инвестор, отреставрировать здание по своему усмотрению у него не получится. Все работы проводятся по заранее утвержденному регламенту, по согласованной проектной документации, при наличии авторского и технического надзора и под контролем профильных специалистов Департамента культурного наследия. В случае же уничтожения или серьезной порчи памятника наступает уголовная ответственность.

По итогам реставрации город и москвичи получают обновленный памятник архитектуры, а инвестор почти полвека может распоряжаться помещением по своему усмотрению, чтобы окупить вложения. При этом за ним сохраняется ответственность по надлежащей эксплуатации объекта.

«Реставрация в рамках программы всегда предполагает масштабную работу, ведь в программу входят памятники, которые находятся в аварийном состоянии. Сейчас работы продолжаются на шести объектах культурного наследия, а 20 уже возвращен исторический облик», — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

За время действия программы «1 рубль за 1 квадратный метр» были отреставрированы Московская межевая канцелярия, усадьба Матвеевых, жилой дом Э.А. фон Беренса, городская усадьба Хлудовых, усадьба А.П. Сытина, чугунный павильон трамвайной остановки начала XX века, усадьба Наумовых — Волконских и многие другие.

Подать заявку на участие в программе можно на официальном инвестиционном портале Москвы в разделе «Торги».

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