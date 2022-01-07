Православные москвичи в Рождество молятся об избавлении от ковида и мире в Казахстане

Патриарх в своей речи затронул и актуальную политическую повестку. Фото: REUTERS

В полночь 7 января в православных храмах Москвы началась Божественная литургия, приуроченная к Рождеству. Побывавшие на богослужениях в столичных храмах отмечают: по личным ощущениям прихожан было меньше обычного. Дескать в доковидные годы иной раз в храм было трудно пробиться, если пришел не заранее. А теперь относительно свободно.

Официальных данных по числу прихожан, посетивших богослужения, МВД и Патриархия в этом году не публиковали. Известно, что службы состоялись в 700 московских храмах. Для сравнения год назад из-за ситуации с ковидом служили в 475 соборах. Тогда литургию посетили 150 тысяч человек, а до пандемии цифра была в десять раз больше.

Официальных данных по числу прихожан, посетивших богослужения, в этом году не публиковали. Фото: REUTERS

На сугубой ектении — его еще называют «усиленным молением» о лицах (Патриархе, архиерее, стране, создателях храма и т.д.) — во многих храмах Москвы в 2022-м возгласили молитвенное прошение «милостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны движимаго». Под губительным поветрием в тексте молитвы понимается просьба об избавлении от коронавирусной инфекции.

На ночном богослужении в Храме Христа Спасителя в этом году известных персон было не много. От бизнеса — миллиардер Андрей Гурьев из компании «Фосагро» и вице-президент «Норникеля» Сергей Малышев. Литургию посетил секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, главный единоросс Госдумы Владимир Васильев.

Интереснее всего кажется визит ординария архиепархии Божией Матери архиепископа Паоло Пецци. Итальянец — лидер российских католиков. Последние несколько лет он посещает литургии в ХСС не только на Рождество, но и Пасху. Архиепископ Пецци передал Патриарху Кириллу послание от Папы Римского Франциска.

После литургии Патриарх традиционно обратился с поздравлением к прихожанам, но в своей речи затронул и актуальную политическую повестку — беспорядки в Казахстане:

«Люди столкнулись в тяжелейшем гражданском конфликте, реально проливается кровь. И это совсем рядом, это на территории исторической Руси, и потому мы не можем быть безразличными к этому пролитию крови, к этим столкновениям, к этому человеческому беспорядку. И сегодня в меру своих сил я молился, чтобы Господь приклонил милость Свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы водворился мир.

Дай Бог, чтобы на земле Казахстана, отмеченной подвигами множества новомучеников и исповедников Церкви нашей, водворился подлинный мир. Мы будем молиться об этом, трудиться и надеяться, что так и будет».

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