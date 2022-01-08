Москва за год помогла локализовать производства 17 компаниям

В 2021 году город помог локализовать производства почти в 2,5 раза большему количеству компаний, чем в 2020 году. Фото: mos.ru

Заммэра Владимир Ефимов рассказал, что в прошлом году компании активно пользовались услугами «Агентства промышленного развития Москвы» по подбору площадок для развития своего промышленного потенциала.

В 2021 году при поддержке правительства Москвы свои производства локализовали 17 предприятий. Только в прошлом декабре места под размещение промышленных объектов нашли шесть компаний. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году компании активно пользовались услугами «Агентства промышленного развития Москвы» по подбору площадок для развития своего промышленного потенциала, - отметил заммэра. - В декабре новые производства в столице разместили пять предприятий, еще одна компания расширила территории для новых разработок. За весь 2021 год город помог в локализации 17 предприятиям, на которых появится 445 новых рабочих мест. Общий объем запланированных ими инвестиций составляет 3,6 миллиарда рублей».

Свои предприятия в Москве разместили производитель отделочных материалов и мебели, изготовитель растительного мяса, компания по производству ореховых паст и снеков, производитель готовой мясной продукции и компания по обжарке зеленого кофе. А ранее локализованный производитель рекламной продукции и светового оборудования принял решение арендовать в Москве дополнительные площади.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, шесть компаний займут почти четыре тысячи квадратных метров в пределах МКАД.

«Три предприятия разместились в Басманном, Тимирязевском и Нагорном районах, оставшиеся три заработают в Очаково-Матвеевском, - рассказал глава ведомства. - Эти шесть компаний создадут 170 рабочих мест и вложат в свое развитие почти 1,7 миллиарда рублей, а это почти половина от запланированных инвестиций всех 17 локализованных в 2021 году предприятий».

В 2021 году город помог локализовать свои производства почти в 2,5 раза большему количеству компаний, чем в 2020 году. «Агентство промышленного развития Москвы» оказало поддержку семи предприятиям, планировавшим расширить или разместить производство в столице. В свое развитие они инвестировали 1,7 миллиарда рублей. «Мы решили, что пора расширятся и нужно разместить производство отделочных материалов для декорирования фасадов мебели максимально близко к центру, чтобы наши клиенты, деловые и занятые люди, могли найти время в своем плотном графике и посетить наш производственный шоу-рум. Город помог найти подходящее место», - поделился основатель и генеральный директор ООО «Белгур» Дмитрий Гуров.

Еще одна компания, которой столичное правительство помогло подобрать подходящую площадку для развития проекта – ООО «Пинакт». В июле компания привлекла 1,5 млн долларов инвестиций в альтернативные белки.

ГБУ «АПР» подобрало подходящую территорию производителю натуральных ореховых продуктов питания ООО «Нуттис». Агентство сопровождало все переговоры и подписание договора аренды.