Минувший год в Москве стал рекордным по количеству ввода недвижимости

В 2021 году в столице ввели в эксплуатацию более 15 млн кв. м недвижимости. Фото: sobyanin.ru

Казалось бы, пандемия спутала все карты. Из-за неё несёт убытки бизнес. В том числе, общепит, авиаперевозки, культура. Однако строительная сфера в Москве не то что не дала слабины, а даже побила прошлые рекорды. В 2021 году в столице ввели в эксплуатацию более 15 млн кв. м недвижимости. Половина площадей - это жилье. И ещё столько же - различные объекты (коммерческие, социальные, культурные, спортивные).

Самые знаковые из них вошли в итоговый список, опубликованный на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

КУЛЬТУРА

- Реконструкция исторического здания и открытие Дома культуры «ГЭС-2» на острове Балчуг.

- Строительство новой сцены «Уголка дедушки Дурова».

- Реконструкция Детского музыкального театра юного актера.

СПОРТ

- Ледовые дворцы в Солнцеве и в Ново-Переделкине.

- Новый ФОК с футбольным манежем (в рамках реконструкции спорткомплекса «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова).

- Еще один большой ФОК на ул. Тушинская.

- «Чкалов-арена» на Ходынском поле.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

- Детско-взрослый инфекционный корпус на 100 коек в Коммунарке.

- Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест на ул. Радужной.

- Аналогичная подстанция на ул. Ленинская слобода.

- Детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену (на ул. Речников).

ОБРАЗОВАНИЕ

- Школа на 1900 мест в Валдайском проезде.

- Школа на 1300 мест на ул. Сервантеса.

- Школа на 1100 мест на ул. Сосенский Стан.

- Образовательный комплекс «Фортуна» на ул. Потаповская Роща.

- Новый корпус общеобразовательной школы «Самбо-70» на 1125 мест (на ул. Василия Ощепкова).