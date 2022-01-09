Минувший год в Москве стал рекордным по количеству ввода недвижимости

В 2021 году в столице ввели в эксплуатацию более 15 млн кв. м недвижимости. Фото: sobyanin.ru
Казалось бы, пандемия спутала все карты. Из-за неё несёт убытки бизнес. В том числе, общепит, авиаперевозки, культура. Однако строительная сфера в Москве не то что не дала слабины, а даже побила прошлые рекорды. В 2021 году в столице ввели в эксплуатацию более 15 млн кв. м недвижимости. Половина площадей - это жилье. И ещё столько же - различные объекты (коммерческие, социальные, культурные, спортивные).
Самые знаковые из них вошли в итоговый список, опубликованный на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
КУЛЬТУРА
- Реконструкция исторического здания и открытие Дома культуры «ГЭС-2» на острове Балчуг.
- Строительство новой сцены «Уголка дедушки Дурова».
- Реконструкция Детского музыкального театра юного актера.
СПОРТ
- Ледовые дворцы в Солнцеве и в Ново-Переделкине.
- Новый ФОК с футбольным манежем (в рамках реконструкции спорткомплекса «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова).
- Еще один большой ФОК на ул. Тушинская.
- «Чкалов-арена» на Ходынском поле.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
- Детско-взрослый инфекционный корпус на 100 коек в Коммунарке.
- Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест на ул. Радужной.
- Аналогичная подстанция на ул. Ленинская слобода.
- Детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену (на ул. Речников).
ОБРАЗОВАНИЕ
- Школа на 1900 мест в Валдайском проезде.
- Школа на 1300 мест на ул. Сервантеса.
- Школа на 1100 мест на ул. Сосенский Стан.
- Образовательный комплекс «Фортуна» на ул. Потаповская Роща.
- Новый корпус общеобразовательной школы «Самбо-70» на 1125 мест (на ул. Василия Ощепкова).