В больнице в Коммунарке построили амбулаторно-поликлинический корпус

Медицинский комплекс в Коммунарке – это больше, чем просто больница. На площади 13 гектаров строится многофункциональный клинический центр. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медицинский комплекс в Коммунарке – это больше, чем просто больница. На площади 13 гектаров строится многофункциональный клинический центр. Сегодня в нем уже работают четыре корпуса, в том числе для лечения больных коронавирусом, а также резервный госпиталь для пациентов с COVID. В скором времени появятся дополнительные здания, среди которых перинатальный центр, детский корпус, отделение лучевой терапии. Один из готовых корпусов осмотрел сегодня, 10 января, мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Коммунарке открываем новый амбулаторный корпус, - сказал Собянин. - Коммунарская больница, или медицинский центр - самый современный в России, запроектированный по мировым стандартам. Две трети этой клиники уже построено и введено в эксплуатацию. В следующем году будет построено два корпуса - перинатальный и детская больница. В 2023 году останется возвести уникальное здание лучевой терапии, в котором будут сконцентрированы самые современные технологии».

По его словам, во время пандемии в больнице в Коммунарке от ковида вылечили около 70 тысяч больных.

«Надеюсь, этот период закончится, и уникальная клиника вступит в полном объеме в работу, обслуживая и Новую Москву, и соседние районы, - отметил мэр. - Комплекс также будет одним из крупнейших онкологических центров Москвы и нашей страны».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Новая клиника в Коммунарке рассчитана на плановую и экстренную помощь жителям Новой Москвы, Бутово, Солнцево, Ново-Переделкино и других районов столицы. Пациенты смогут получить полный «пакет» услуг – диагностику, стационарное и амбулаторное лечение, высокотехнологичную помощь – практически по всем профилям медицинской помощи.

В 7-этажном здании амбулаторно-поликлинического корпуса разместились:

- консультативно-диагностическое отделение (1-2 этажи) - с лабораторией и кабинетами врачей, например, терапевта, кардиолога, хирурга, стоматолога, уролога-андролога, акушера-гинеколога;

- эндоскопический центр (3-4 этажи);

- центр амбулаторной онкологической помощи (5 этаж) - с кабинетами врачей, УЗИ и функциональной диагностики;

- отделение гемодиализа (6 этаж);

- дневной стационар для проведения химиотерапии (7 этаж).

Для нового корпуса закупили новейшую медтехнику, к примеру, два гастроскопа, девять электрокардиографов, видеоколоноскоп, маммограф с биопсийной установкой, семь диализных аппаратов, стоматологическую установку с дентальным рентгеновским аппаратом.

КОГДА ОТКРОЮТ

Первых пациентов новый амбулаторно-поликлинический корпус в Коммунарке примет в первом квартале 2022 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рядом разместили подстанцию скорой помощи, детский инфекционный корпус, а также вертолётную площадку с диспетчерским пунктом для приёма экстренных пациентов из поселений Новой Москвы и других столичных районов. В ближайшие годы в Коммунарке достроят:

- перинатальный центр (роддом) на 130 коек, который станет первым акушерским стационаром в Новой Москве. В нем будут работать приёмное отделение с экстренным оперблоком, акушерские физиологические отделения совместного пребывания матери и ребёнка, отделения патологии беременности, реанимации новорожденных, анестезиологии и реаниматологии для рожениц, родовое отделение с оперблоком на 3 операционные, клинико-диагностическая лаборатория (экспресс), женская консультация и отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО);

- детский корпус на 180 коек с отделением общей хирургии, нейротравматологическим отделением, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностикой, отделениями патологии и реанимации новорожденных, операционным блоком и дневным стационаром;

- корпус лучевой терапии на 50 коек. В нем будет работать лаборатория радиоизотопной диагностики для ранней диагностики опухолей.

«Одним из важнейших сооружений больницы в Коммунарке станет корпус для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологии, - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Сегодня продолжается проектирование здания. Кроме того, уже началась подготовка строительной площадки. Площадь шестиэтажного корпуса составит 10,5 тысячи квадратных метров».