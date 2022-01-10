Аномалии погоды зимой 2021-2022: Москву засыпало снегом Средиземное море

К 10 января высота сугробов в разных районах столицы - от 32 до 42 сантиметров Фото: Иван МАКЕЕВ

Зима в Москве наконец-то настоящая - после стольких лет оттепелей и ледяных дождей! Температура декабря и первой декады января в точности соответствует новым климатическим нормам. Почему новым? Дело в том, что нормы рассчитывают по данным за 30 лет наблюдений за погодой. До недавних пор синоптики пользовались статистикой за 1961 - 1990 годы. Сейчас - за 1981 – 2010 годы.

- За это время зимы в Москве заметно потеплели. Средняя температура декабря в 1961 - 1990 годах составляла -6,1 градуса, января -9,3 градуса. Если сравнивать с прежними нормами, то нынешняя зима теплее. В 1981 - 2010 годах норма для декабря уже -5,2 градуса, для января -6,5. Получается, что январи у нас стали почти на 3 градуса теплее, чем в шестидесятых или семидесятых! - разъясняет в интервью kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - В новые климатические нормы зима 2021-2022 как раз вписывается. Сильных оттепелей не было, но и лютых морозов тоже.

А вот со снегом действительно аномалия. Много его! К 10 января высота сугробов в разных районах столицы - от 32 - 33 см (на ВДНХ и в центре мегаполиса) до 42 см в Измайлове. И каждый день на этой неделе будет мести. В пятницу, 14 января, синоптики обещают очередной сильный снегопад. В центре “Фобос” считают, что после него сугробы в столице достигнут рекордной полуметровой отметки. Пока максимум по толщине снежного покрова для этих дат – 49 см, столько насыпало в 1942 и 1986 годах. Обычно бывает вдвое меньше.

В Московском метеобюро считают, что до рекорда дело не дойдет. В пятницу одновременно с метелью случится короткая оттепель. Сугробы уплотнятся и слегка осядут. Но так или иначе, снега необычайно много. Почему?

- Практически все снегопады этой зимы связаны с южными циклонами. Ситуация непривычная, - признает Татьяна Позднякова. - Все-таки чаще зимнее ненастье приносят циклоны с Атлантики, не способные на столь мощные снегопады. А в нынешнем сезоне очень много циклонов образуется над Средиземным морем. Через Балканы и Черное море они идут к нам, в среднюю полосу. И в Крыму зима снежная, и даже в Египте снег выпал – явления из той же оперы. Откуда такое обилие южных циклонов? Это связано с меридиональными процессами атмосферной циркуляции, когда воздушые массы движутся не с запада на восток, а с севера на юг или с юга на север, вдоль меридианов. То на север приходят мощные волны тепла, то на юг резко проникает холод. К тому же в Средиземнорье долго держалось тепло, температура воды и сейчас довольно высокая по зимним меркам. Как только приходят холодные воздушные массы, на контрасте тут же закручивается циклонический вихрь.