Прокуратура подсчитала, сколько преступлений совершили в Москве за 2021 год

Количество преступлений в Москве в 2021 году сократилось более чем на 2%
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Москвы 10 января опубликовала статистику по итогам 2021 года. В столице было совершено 143 259 преступлений. Это число возбужденных уголовных дел. Их на 2,1% меньше, чем было по итогам 2020 года.
Также ведомство опубликовало статистику количества преступлений по округам Москвы (см. «Кстати»). На ее основе часто делают рейтинги самых криминогенных частей города. Однако как и в случае с общими цифрами, делать однозначные выводы о неблагонадежности того или иного направления не следует. Так ЦАО всегда оказывается на первой строчке с солидным отрывом, но мало кто согласится, что центр города является наиболее опасным местом. Зато там много компаний, магазинов и прочего бизнеса, который тоже может быть объектом или субъектом экономических преступлений. Статистика лишь говорит о числе возбужденных уголовных дел. Следует помнить, что иногда органы отказываются заводить дело, иногда выясняется, что преступления не было и дело возбудили зря или преступление вовсе остается нераскрытым.
В общественных местах Москвы за минувший год зарегистрировали около 50 тысяч преступлений на 4,6% меньше чем в 2020-м. 29,5 тысяч совершено на улицах города.
Совершено 359 разбоев;
1784 грабежа;
41 156 мошенничеств;
61 548 краж (460 из квартир, 758 автомобилей).
Число всех вышеуказанных преступлений, кроме краж, уменьшилось.
Нарушение правил дорожного движения, которые подпадают под уголовный кодекс (аварии с ранеными, смертельные, повторное управление в нетрезвом виде) — 619. ДТП с летальными исходами - 151, стало на 10,2% больше.
Число преступлений по округам Москвы в 2021 году
ЦАО – 20184 (-2,4%)*
ВАО – 17715 (-14,7%)
ЮВАО – 15423 (+5,8%)
ЮАО – 14107 (-6,4%)
СВАО - 13939 (-0,3%)
САО – 13248 (+6,5%)
ЮЗАО – 12919 (-6,6%)
ЗАО – 12690 (-5,1%)
СЗАО - 11781 (+7,1%)
Новая Москва – 6266 (+ 2,6%)
Зеленоград – 3414 (-2%)
* В скобках указан процент по сравнению с 2020 годом.