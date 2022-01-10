Прокуратура подсчитала, сколько преступлений совершили в Москве за 2021 год

Количество преступлений в Москве в 2021 году сократилось более чем на 2% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Москвы 10 января опубликовала статистику по итогам 2021 года. В столице было совершено 143 259 преступлений. Это число возбужденных уголовных дел. Их на 2,1% меньше, чем было по итогам 2020 года.

Также ведомство опубликовало статистику количества преступлений по округам Москвы (см. «Кстати»). На ее основе часто делают рейтинги самых криминогенных частей города. Однако как и в случае с общими цифрами, делать однозначные выводы о неблагонадежности того или иного направления не следует. Так ЦАО всегда оказывается на первой строчке с солидным отрывом, но мало кто согласится, что центр города является наиболее опасным местом. Зато там много компаний, магазинов и прочего бизнеса, который тоже может быть объектом или субъектом экономических преступлений. Статистика лишь говорит о числе возбужденных уголовных дел. Следует помнить, что иногда органы отказываются заводить дело, иногда выясняется, что преступления не было и дело возбудили зря или преступление вовсе остается нераскрытым.

В общественных местах Москвы за минувший год зарегистрировали около 50 тысяч преступлений на 4,6% меньше чем в 2020-м. 29,5 тысяч совершено на улицах города.

Совершено 359 разбоев;

1784 грабежа;

41 156 мошенничеств;

61 548 краж (460 из квартир, 758 автомобилей).

Число всех вышеуказанных преступлений, кроме краж, уменьшилось.

Нарушение правил дорожного движения, которые подпадают под уголовный кодекс (аварии с ранеными, смертельные, повторное управление в нетрезвом виде) — 619. ДТП с летальными исходами - 151, стало на 10,2% больше.

КСТАТИ

Число преступлений по округам Москвы в 2021 году

ЦАО – 20184 (-2,4%)*

ВАО – 17715 (-14,7%)

ЮВАО – 15423 (+5,8%)

ЮАО – 14107 (-6,4%)

СВАО - 13939 (-0,3%)

САО – 13248 (+6,5%)

ЮЗАО – 12919 (-6,6%)

ЗАО – 12690 (-5,1%)

СЗАО - 11781 (+7,1%)

Новая Москва – 6266 (+ 2,6%)

Зеленоград – 3414 (-2%)

* В скобках указан процент по сравнению с 2020 годом.