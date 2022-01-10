Снеговики из Италии и ледяной Микки Маус: снежный фестиваль открылся в Парке Горького

Мария Ваваева создает скульптуру «Хозяйка Медной горы»
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новогодние праздники закончились, но еще впереди два зимних месяца. А значит время лепить снеговиков, вырезать ледяные скульптуры и играть в снежки. На фестивале «Снег и лед в Москве» в Парке Горького команды скульпторов из пяти стран создают 70 снежных и ледяных шедевров на глазах у гостей, а еще проводят мастер-классы для всех желающих. Фестиваль продлится до 28 февраля.
Снеговики появляются каждый день
Фото: Иван МАКЕЕВ
На Пушкинской набережной вовсю кипит работа – снеговики появляются один за другим. И это не просто два шара, морковка и ведро, а трехметровые снеговики. Для их создания в Парк Горького привезли больше 150 тонн снега. Сначала формировали кучи, потом каждую утрамбовывали с помощью деревянных досок. Из снежных прямоугольников стали выпиливать снеговиков. И это настоящее искусство.
- Мы создали скульптуру «Два снеговика на ящере». Если присмотреться, то у снеговика-мужчины есть рога оленя. Вдвоем с женой везут елку, - рассказывает kp.ru Кирилл Кривощеков, скульптор команды из Перми.
- Почему у снеговика рога?
- Это Пермский звериный стиль. Оттуда взята идея. Там были богини на ящерах, а у нас снеговики на ящерах. А рога – от крылатого героя в виде человекалося. Такая культура VII века до нашей эры.
Пермские снеговики-супруги на ящере везут елку
Фото: Иван МАКЕЕВ
Снеговики и ледяные скульптуры займут площадь более 8000 квадратных метров. Каждая команда хочет подчеркнуть колорит и рассказать о своем регионе. Россию будут представлять скульпторы из более 20 городов, среди которых Санкт-Петербург, Сочи, Вологда, Пермь, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Барнаул, Якутск.
- Мы создаем в рамках фестиваля еще одну композицию – «Готического снеговика». Внутри – силуэт снеговика, а снаружи в виде готического собора, - рассказал Кирилл Кривощеков, скульптор команды из Перми.
В основу композиции легла народная каргопольская игрушка
Фото: Иван МАКЕЕВ
Самые большие снеговики будут высотой как двухэтажный дом – около 6 метров. А вот попробовать создавать 50-сантиметровых снеговиков смогут все желающие - каждый день гостей ждут бесплатные мастер-классы под руководством профессионалов и с помощью специального инструмента.
- Всего для фестиваля создадут более 70 снежных фигур и гигантских снеговиков. А пока можно наблюдать за их созданием – ежедневно с 11.00 до 21.00. Вход свободный, - рассказали в Парке Горького.
Фестиваль «Снег и лед в Москве» продлится до 28 февраля
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фестиваль «Снег и лед в Москве» еще и международный, поэтому на снежных композициях можно увидеть итальянский флаг и приветственное «Ciao!», а также белорусские, финские и узбекские мотивы.
- Итальянцы вон флаг поставили, а Узбекистан слепил снеговика-узбека – такой забавный получился, - говорит скульптор Ингрид Струэнзе.
Привет из Италии в снежной Москве
Фото: Иван МАКЕЕВ
- А у вас какая работа, от какой страны?
- От России. Я уже 30 лет участвую в подобных фестивалях – в России и за рубежом. У нас тема «Округа России», которых всего восемь. Я взяла Северо-Западный округ и в основу композиции легла народная каргопольская игрушка.
- Как это удалось объединить со снеговиками?
- Мне пришлось осовременивать. Получилась медведица с медвежонком, который играет на гармошке. С ними папа-медведь, который играет на балалайке. А так как тема снеговиков, то у медвежонка нос похож на морковку. Композиция называется «Морожены песни» (есть такая сказка у Степана Писахова).
Рядом со снежными фигурами расположены ледяные скульптуры. Их создавали по другой технологии. Специально для фестиваля замораживался лед – это гигантские кубы. Для создания одной скульптуры требуется три-четыре куба.
Колоритный снеговик-узбек
Фото: Иван МАКЕЕВ
- У нас получится Хозяйка Медной горы. Это персонаж легенд уральских горняков, мифический образ духа-хозяйки Уральских гор. Наша команда из Екатеринбурга создает еще три скульптуры – Жар-Птицу, Рыбу-кита, Змея Горыныча, - рассказала kp.ru скульптор Мария Ваваева.
Также на фестивальной площадке работает выставка Disney, где можно увидеть шесть ледяных фигур из популярных мультфильмов «Холодное сердце», «Моана», «Микки Маус и его друзья», «Гравити Фолз» и других.
Завершить создание снежных и ледяных скульптур планируют 20 января, после они будут украшены праздничной подсветкой. Все снеговики и фигуры останутся в парке до 28 февраля.
На мастер-класс по снежной скульптуре может попасть каждый
Фото: Иван МАКЕЕВ
Снежная фан-зона и живая музыка
Помимо выставки снеговиков, все желающие смогут посмотреть уличные театральные представления, послушать живую музыку, повеселиться под модные диджейские сеты, увидеть представления уличного театра или посетить снежную фан-зону.
- С пятницы по воскресенье будет проходить театрально-музыкальная программа, а 23 февраля состоится специальная программа с интерактивными спектаклями и профессиональными актерами из театров «Высокие братья», «ДаМы», «Занавес», «Ликк», «Черный квадрат», «Чудаки», Kanikuly, Pulsar и Sosferas, - рассказали организаторы.
Где: Парк Горького, Пушкинская набережная. Станция метро «Октябрьская».
Когда: до 28 февраля 2022 года, ежедневно с 11.00 до 21.00.
Стоимость: бесплатно, QR-код не нужен.