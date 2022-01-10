Снеговики из Италии и ледяной Микки Маус: снежный фестиваль открылся в Парке Горького

Мария Ваваева создает скульптуру «Хозяйка Медной горы» Фото: Иван МАКЕЕВ

Новогодние праздники закончились, но еще впереди два зимних месяца. А значит время лепить снеговиков, вырезать ледяные скульптуры и играть в снежки. На фестивале «Снег и лед в Москве» в Парке Горького команды скульпторов из пяти стран создают 70 снежных и ледяных шедевров на глазах у гостей, а еще проводят мастер-классы для всех желающих. Фестиваль продлится до 28 февраля.

Снеговики появляются каждый день Фото: Иван МАКЕЕВ

Показать русские традиции

На Пушкинской набережной вовсю кипит работа – снеговики появляются один за другим. И это не просто два шара, морковка и ведро, а трехметровые снеговики. Для их создания в Парк Горького привезли больше 150 тонн снега. Сначала формировали кучи, потом каждую утрамбовывали с помощью деревянных досок. Из снежных прямоугольников стали выпиливать снеговиков. И это настоящее искусство.

- Мы создали скульптуру «Два снеговика на ящере». Если присмотреться, то у снеговика-мужчины есть рога оленя. Вдвоем с женой везут елку, - рассказывает kp.ru Кирилл Кривощеков, скульптор команды из Перми.

- Почему у снеговика рога?

- Это Пермский звериный стиль. Оттуда взята идея. Там были богини на ящерах, а у нас снеговики на ящерах. А рога – от крылатого героя в виде человекалося. Такая культура VII века до нашей эры.

Пермские снеговики-супруги на ящере везут елку Фото: Иван МАКЕЕВ

Снеговики и ледяные скульптуры займут площадь более 8000 квадратных метров. Каждая команда хочет подчеркнуть колорит и рассказать о своем регионе. Россию будут представлять скульпторы из более 20 городов, среди которых Санкт-Петербург, Сочи, Вологда, Пермь, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Барнаул, Якутск.

- Мы создаем в рамках фестиваля еще одну композицию – «Готического снеговика». Внутри – силуэт снеговика, а снаружи в виде готического собора, - рассказал Кирилл Кривощеков, скульптор команды из Перми.

В основу композиции легла народная каргопольская игрушка Фото: Иван МАКЕЕВ

Самые большие снеговики будут высотой как двухэтажный дом – около 6 метров. А вот попробовать создавать 50-сантиметровых снеговиков смогут все желающие - каждый день гостей ждут бесплатные мастер-классы под руководством профессионалов и с помощью специального инструмента.

- Всего для фестиваля создадут более 70 снежных фигур и гигантских снеговиков. А пока можно наблюдать за их созданием – ежедневно с 11.00 до 21.00. Вход свободный, - рассказали в Парке Горького.

Фестиваль «Снег и лед в Москве» продлится до 28 февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

Снеговики-иностранцы

Фестиваль «Снег и лед в Москве» еще и международный, поэтому на снежных композициях можно увидеть итальянский флаг и приветственное «Ciao!», а также белорусские, финские и узбекские мотивы.

- Итальянцы вон флаг поставили, а Узбекистан слепил снеговика-узбека – такой забавный получился, - говорит скульптор Ингрид Струэнзе.

Привет из Италии в снежной Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

- А у вас какая работа, от какой страны?

- От России. Я уже 30 лет участвую в подобных фестивалях – в России и за рубежом. У нас тема «Округа России», которых всего восемь. Я взяла Северо-Западный округ и в основу композиции легла народная каргопольская игрушка.

- Как это удалось объединить со снеговиками?

- Мне пришлось осовременивать. Получилась медведица с медвежонком, который играет на гармошке. С ними папа-медведь, который играет на балалайке. А так как тема снеговиков, то у медвежонка нос похож на морковку. Композиция называется «Морожены песни» (есть такая сказка у Степана Писахова).

Рядом со снежными фигурами расположены ледяные скульптуры. Их создавали по другой технологии. Специально для фестиваля замораживался лед – это гигантские кубы. Для создания одной скульптуры требуется три-четыре куба.

Колоритный снеговик-узбек Фото: Иван МАКЕЕВ

- У нас получится Хозяйка Медной горы. Это персонаж легенд уральских горняков, мифический образ духа-хозяйки Уральских гор. Наша команда из Екатеринбурга создает еще три скульптуры – Жар-Птицу, Рыбу-кита, Змея Горыныча, - рассказала kp.ru скульптор Мария Ваваева.

Также на фестивальной площадке работает выставка Disney, где можно увидеть шесть ледяных фигур из популярных мультфильмов «Холодное сердце», «Моана», «Микки Маус и его друзья», «Гравити Фолз» и других.

Завершить создание снежных и ледяных скульптур планируют 20 января, после они будут украшены праздничной подсветкой. Все снеговики и фигуры останутся в парке до 28 февраля.

На мастер-класс по снежной скульптуре может попасть каждый Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати

Снежная фан-зона и живая музыка

Помимо выставки снеговиков, все желающие смогут посмотреть уличные театральные представления, послушать живую музыку, повеселиться под модные диджейские сеты, увидеть представления уличного театра или посетить снежную фан-зону.

- С пятницы по воскресенье будет проходить театрально-музыкальная программа, а 23 февраля состоится специальная программа с интерактивными спектаклями и профессиональными актерами из театров «Высокие братья», «ДаМы», «Занавес», «Ликк», «Черный квадрат», «Чудаки», Kanikuly, Pulsar и Sosferas, - рассказали организаторы.

Где: Парк Горького, Пушкинская набережная. Станция метро «Октябрьская».

Когда: до 28 февраля 2022 года, ежедневно с 11.00 до 21.00.

Стоимость: бесплатно, QR-код не нужен.