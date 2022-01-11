Владимир Ефимов: Московскому производителю кабелей присвоен статус промкомплекса

Фото: spetskabel.ru

Еще одному столичному предприятию присвоен статус промышленного комплекса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Более 20 лет завод «СПЕЦКАБЕЛЬ» производит кабели для охранной сигнализации, управления и связи, противопожарной защиты, для промышленных сетей, радиосвязи, телевидения и видеонаблюдения.

«Завод входит в число ключевых производителей кабельной продукции города, - отметил заммэра. - Он постоянно модернизируется, обеспечивая работой почти 450 человек, а также предлагает рынку новые, высокотехнологичные разработки, успешно решающие задачу импортозамещения. Также производство отвечает требованиям, которые город предъявляет к компаниям, претендующим на получение статуса промышленного комплекса. Инвестиции завода за последние пять лет составили 561 миллион рублей, а выручка за минувший год достигла почти 3,3 миллиарда рублей. Став промкомплексом, предприятие сможет ежегодно экономить порядка четырех миллионов рублей».

Напомним, для предприятий со статусом промышленного комплекса действует специальный налоговый режим. Например, региональная ставка налога на прибыль для них составляет 13,5 процента, вдвое меньше налог на имущество, на 80 процентов снижен земельный налог.

«Помимо кабельного завода, в числе новых промкомплексов производитель хлеба и мучных изделий «Фацер», московский завод плавленых сыров «Карат», Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова, а также Центральный институт травматологии и ортопедии имени Приорова, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Всего в столице насчитывается более 60 предприятий со статусом промкомплекса. За пять лет совокупный объем инвестиций этих производств достиг более 42 миллиардов рублей, а их ежегодная экономия на налогах составляет порядка 1,7 миллиарда рублей».

По мнению директора кабельного завода «Спецкабель» Андрея Лобанова, идти в ногу со временем и даже действовать на опережение, предприятие может лишь уделяя особое внимание исследовательской деятельности, оснащению и непрерывной модернизации производства.

«Это позволяет нам предлагать рынку инновационный продукт, предназначенный для перспективных разработок, - говорит глава предприятия. - Космонавтика, авиация, добыча полезных ископаемых, судостроение, робототехника, связь и промышленная автоматизация – эти и другие стратегически важные для страны и мира отрасли находятся в поле зрения нашего завода. Мы регулярно разрабатываем и выводим на рынок совершенно новую продукцию, подчас не имеющую аналогов не только в России, но и за рубежом».

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