«Харли, 7 лет, всю жизнь прожил в квартире»: В Московской области на Рождество собаку с вещами и запиской бросили возле елочки

Пса оставили в людном месте, "заботливо" снабдив запиской и сумкой с миской и игрушками.

«Харли, 7 лет, ест все, агрессивен к кобелям, здоров, всю жизнь прожил в квартире». Такую записку волонтеры обнаружили в сумке, которую нашли рядом с псом, брошенным возле новогодней елочки в подмосковном Зарайске.

- Его оставили недалеко от супермаркета 7 января, место людное, но никто не подойдет к большой привязанной собаке, - рассказала kp.ru волонтер Ирина. – Единственный, кто обратил внимание на пса – подросток. Он видел его дважды, вечером очень переживал, и уже ночью с 7 на 8 января уговорил маму пойти проверить, забрал ли собаку хозяин домой.

Харли был на месте. Дрожал от холода и не понимал, что происходит. К счастью, пес оказался добродушным и спокойно пошел с незнакомцами в теплый подъезд. К себе спасители Харли взять не могли: уже есть собака, а записка, найденная в сумке, предупреждала о непростом отношении к другим псам. Поэтому позвонили в приют, и утром вместе с вещами из подъезда его забрали волонтеры.

- В сумке были игрушки, к которым, видимо, привык Харли – типичные резиновые собачьи «радости». А еще добротная стойка с его мисками, записка и справка о вакцинации, где адрес хозяина замазан, - рассказала Ирина. – Мы связались с клиникой, где собаке делали прививку. Ветеринар, который его осматривал, там уже не работает, а данные хозяина нам, конечно, никто не дал.

Так и осталось загадкой, почему прежние хозяева так вероломно обошлись с другом.

- Конечно, они оставили собаку с «приданным», но ситуации это не меняет, - говорят волонтеры. - Если вдруг по какой-то причине питомец больше не может жить с вами (появился ребенок, укусил ребенка и т. п.), не выкидывайте его, отдайте в приют, где ему найдут новую семью.

К счастью, замерзающий пес подпустил к себе незнакомцев и отправился ночевать в теплое помещение.

С волонтерами Харли оттаял во всех смыслах: и согрелся, и проникся к ним доверием. Множество людей кинулись ему помогать: размещали посты в соцсетях, искали хозяина, а когда нашлись кандидаты – проводили с ними «собеседования», чтобы удостовериться, что собаке в новой семье будет хорошо. В итоге 10 января пса отдали на испытательный срок.

- Харли очень смышленый, добрый и умный. Но не кастрированный и очевидно – с рождения домашний. На улице он бы просто не выжил, - говорит Ирина, которая занималась судьбой собаки. – Мы очень надеемся, что теперь у него все будет хорошо.