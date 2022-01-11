Частный дом престарелых загорелся в Пушкине

Днем 11 января в Пушкине на улицу Школьная 41б вызвали экстренные службы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 11 января в Пушкине на улицу Школьная 41б вызвали экстренные службы. Это городская окраина, частный сектор между анклавом Москвы Акулово и селом Черкизово. По этому адресу находится один из частных сетевых пансионатов УК «Социальные системы». На официальном сайте учреждение рассказывается, что компания работает восемь лет и открыла 15 домов престарелых. В интернете много отзывов от людей, которые поселили своих родственников в эти учреждения. Большинство из них положительные.

Пламя охватило крышу и третий этаж здания. По изначальным оценкам пожарных, горело 450 «квадратов» кровли и помещений, но пожар разросся до 1000 кв.м.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли по всей площади. В тушении задействованы девять единиц техники и 36 человек, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Возгоранию присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. Из здания эвакуировали 48 человек — сотрудников и постояльцев. Семерых пожарным пришлось выносить из горящего пансионата. Как стало известно kp.ru — это пациенты, которым сложно передвигаться самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет.

— По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Пушкинский городской прокурор Андрей Чижов. Организовала проверку в связи с пожаром в пансионате для пожилых в Пушкино. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Что стало причиной пожара в доме престарелых — выяснит специальная комиссия уже после завершения экстренных работ.