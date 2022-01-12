Развязку Алтуфьевского шоссе и МКАДа реконструируют к весне 2023 года

Новое сооружение ускорит поездки жителей в соседних районах и в целом по Москве Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На МКАДе продолжается обновление транспортных узлов. За последние десять лет на кольцевой автодороге реконструировали и построили 18 развязок с общей длиной дорог более 150 километров.

Сегодня, 12 января, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел реконструкцию развязки на пересечении МКАДа с Алтуфьевским шоссе.

«Одновременно реконструируются две развязки - на Осташковском и Алтуфьевском шоссе, - сказал Собянин. - Объекты очень важные. Они улучшают транспортную доступность почти миллиона человек. Это жители Москвы и прилегающих районов - Мытищ, Долгопрудного и других районов Подмосковья. Работы ведутся в сложных условиях, не прекращая движение транспорта, потому что это невозможно сделать, объем потока очень большой. Тем не менее строители справляются. По плану развязка на Алтуфьевском шоссе должна быть сдана в 2023 году. Перед строителями поставлена задача сдать ее до конца этого года».

ЧТО ДЕЛАЮТ

На пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАДа заменят устаревшее сооружение «клеверного» типа на современную развязку с направленными съездами большей пропускной способности.

Всего по проекту построят:

- 5,4 километра дорог, в том числе 2 искусственных сооружения общей длиной 850 метров;

- новый путепровод через МКАД длиной 300 метров для комфортного движения по прямому ходу Алтуфьевского шоссе;

- новый съезд с внешней стороны МКАДа на Алтуфьевское шоссе в сторону центра, а также реконструируют действующие съезды с/на МКАД.

Кроме этого, во время благоустройства около развязки:

- обустроят 4 гектара газонов;

- высадят 85 деревьев (липа, клён, ель, лиственница) и порядка 1,2 тысячи кустарников (спирея, смородина, барбарис, боярышник).

Одновременно построят очистное сооружение и переложат 55 километров инженерных коммуникаций.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Новая эстакада-съезд:

- улучшит выезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАДа в сторону Дмитровского шоссе;

- ускорит поездки для жителей и гостей московских районов Лианозово, Бибирево и подмосковного округа Мытищи, в которых проживают более 500 тысяч человек. А в целом – благодаря реконструкции двух развязок на пересечении МКАДа с Алтуфьевским и Осташковским шоссе улучшится транспортное обслуживание около 1 миллиона местных жителей.

«Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе завершена на 27%, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Благодаря реконструкции увеличится пропускная способность МКАД, Алтуфьевского и Липкинского шоссе, разгрузится местная улично-дорожная сеть».

КОГДА ОТКРОЮТ

Реконструкцию планируют завершить в первом квартале 2023 года.

ПЛАНЫ

В ближайшие годы завершится реконструкция таких развязок на МКАДе:

- с Алтуфьевским и Осташковским шоссе;

- с Липецкой улицей – обеспечит удобный выезд на федеральную трассу М-4 «Дон» и ускорит соседний участок МКАДа;

- с улицей Верхние Поля – обеспечит удобный выезд с Южной рокады и увеличит пропускную способность соседнего участка МКАДа.