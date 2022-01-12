«Подарили на Новый год, мне не нужно»: какие бесполезные подарки распродают москвичи после праздников

Причину продажи "бабломёта" автор объявления описал так: «У меня нет столько денег».

Возьмемся за руки и честно скажем: на Новый год нам дарят не всегда нужные подарки. Сколько у вас магнитов, свечей и настольных фигурок тигра осталось после этих праздников? И выбросить жалко, и ставить некуда. Такую безделушку дороже ста рублей не продашь. А вот ненужную электронику и одежду очень даже можно.

Корреспондент kp.ru после праздников провел несколько дней на интернет-барахолках и оставил рейтинг подарков, который чаще всего продают москвичи. В таких объявлениях люди честно пишут: «Подарили на Новый год, мне не нужно». Мотайте на ус, чтобы в следующем году не оказаться человеком, чей подарок продали.

Айфоны и беспроводные наушники

Яблочных смартфонов действительно много. Чаще всего выставляют новенькие модели 12-го и 13-го поколений по цене от 70 до 120 тысяч рублей. Старичков 11-х за 50 тысяч все меньше. А что, хороший такой подарок и востребованный у покупателей. Можно мигом пополнить опустевший бюджет после праздников. Также много беспроводных наушников. И не дешевых подделок, а премиальных по цене от 10 тысяч рублей.

Шубы

Удивительно, но не перевелись щедрые кавалеры на земле русской, которые задаривают своих возлюбленных мехами. В основном продают изделия из баргузинского соболя и норки. Шубы со всеми оригинальными бирками отдают за 25 — 60 тысяч рублей. В тексте объявлений продавщицы оправдываются: «не мой размер», «уже есть шуба», «жалко животных».

Парфюмы

Всегда продают дамы. Даже если духи мужские. Пишут, что подарили мужу, а он такими точно не пользуется. И вновь ценник на ароматы удивляет: продают не «Красную Москву», а от фирм «Том Форд» и «Молекула» по 5 — 10 тысяч рублей за флакон. Новые стоят в два раза дороже. Если вы давно хотели себе дорогой парфюм, но было жалко денег, берите на заметку.

Даме — стайлер, кавалеру — бритву

Представьте себя на месте мужчины, которому срочно нужен подарок для девушки, но идей ноль, да и думать не хочется. Вероятно, одно из первых решений, которое придет вам — купить даме фен. А когда придете в магазин, то консультант отговорит вас и предложит лучше взять стайлер для укладки волос. Сейчас на «Авито» и ему подобных засилье этой новой техники. Ведь как правило, фен у всех уже есть, а стайлером пользуются не все дамы.

Аналогичная история и с мужскими подарками: много триммеров для бороды — с припиской «у меня не растет» и электробритв.

Браслеты «Пандора»

Несколько лет назад это ювелирное украшение на запястье было топовым желанием у девушек. Его особенность в том, что к браслету можно докупать подвески-брелочки, которые называются «шармы». Можно увешать браслет такими шармами и получится неповторимый дизайн. Вот только аксессуарами уже многие обзавелись. Да и из моды они выходят. Но дарить их не перестали.

Сертификаты в магазины

Вот тут интересные предложения, так как отдают их ниже номинала. Например, сертификат в магазин парфюмерии на 5000 рублей выставили за 4000. Чаще избавляются именно от подарочных карт в магазины косметики. На втором месте по невостребованности— отделы нижнего белья.

Роботы-пылесосы

Еще один товар, который через пару лет рискует превратиться в аналог фена или второй бритвы. Хорошие модели стоят дорого — от 25 тысяч рублей. А дарят чаще «китайский Китай», который выставляют за 2000 — 5000 рублей. Во всех объявлениях с роботами-пылесосами продавцы пишут, что у них уже есть лучше, а этот им не нужен.

Игровые приставки

За «Плейстейшенами» и «Иксбоксами» новейших моделей у геймеров идет охота — все из-за мирового дефицита полупроводников. Это микросхемы, которые используются в большинстве современной электроники. В магазины поставляют ограниченные партии приставок, а на вторичном рынке их продают с наценкой в 20-30%. Поэтому когда поклонники видеоигр читают объявления из серии: «Подарили сыну игрушку, а у него уже есть такая», на лице у них наворачивается завистливая игроманская слеза.

Брендовые вещицы

Кофточки из ЦУМа, сумочки «Луи Виттон» и кроссовки «Баленсиага» — увидеть что-то из этого на столичных интернет-барахолках в порядке вещей. Хотя в регионах таких лотов почти не встретишь. Модники и модницы, которые не хотят переплачивать, но от брендов отказываться не готовы, закупают шмотки на таких распродажах.

Шахматы и шашки

Объявлений о продаже этих игр, подаренных на Новый год, не так много. Но все же их наличие в общей массе слегка удивляет. Одна из авторов объявления исчерпывающе описала причину продажи: «Попробовала и пришла к выводу, что данная игра мне не понятна».

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ПОДАРКИ НА РАСПРОДАЖЕ

«Ролексы» за 250 тысяч рублей

Стоили 500 тысяч — как уверяет продавец. Готова подтвердить подлинность всеми бирками и серийными номерами. Автор объявления рассказывает, что часы подарили мужу на работе, но у него уже есть покруче. Сразу захотелось узнать, что за работа такая у человека. Небось, начальник ГИБДД где-нибудь на Ставрополье или Ростове-на-Дону…

Деньгомет

Прямо как в клипах наших рэперов и их заокеанских коллег. Вставляешь купюры, жмешь кнопку и банкноты выстреливают в воздух. Говорят, что Хемингуэй как-то поспорил, что напишет самый душещипательный рассказ в мире всего из шести слов. Продавец деньгомета из 2022 года его явно переплюнул. Причину продажи он описал так: «У меня нет столько денег».

Туалетный гольф

Всего за 500 рублей можно стать обладателем столь необычного презента. Поле для гольфа аккурат вырезано под сливную трубу унитаза.

Моделька московского автобуса

В фирменной синей раскраске «Мосгортранса» продается КамАЗ. Открываются двери, проработан интерьер салона, даже руль крутится при повороте колес. Известно, что такие модельки дарили водителям московских автобусов от руководства. Надо сказать, что вещь среди коллекционеров высоко котируется. Цена от 10 000 рублей.

Жемчужина для релаксации

Не так интересен сам подарок, как история продавца. Это мини-фонтан в форме устрицы, внутри которой находится светящаяся жемчужина и булькает вода. Цена 1000 рублей. Автор объявления рассказала, что у нее таких уже четыре штуки, а ей все дарят их и дарят… Девушка хочет поделиться релаксом с другими и выставила безделушку на продажу.

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