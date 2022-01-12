Новогоднее исследование: Жители Москвы стали чаще поздравлять друг друга через интернет и дарить смартфоны

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Новогодние праздники в Москве прошли на ура. Жители столицы в первые сутки Нового года активно поздравляли друзей и близких, пользуясь возможностями интернета. По данным МТС по сравнению с 2021 годом объем новогоднего интернет-трафика значительно превысил показатели прошлого года: в мобильной сети вырос на 34%, а в фиксированной – на 21%.

Что дарили

Жители и гости Москвы были щедры не только на добрые слова, но и подарки. Как и год назад, в числе презентов оказалось много новеньких смартфонов. Но дарили их в этот новый год чаще.

- В первые дни 2022 года в сети МТС Московского региона было зафиксировано около 445 тысяч новых смартфонов, что на пять тысяч больше, чем в прошлом году. 77% новых смартфонов поддерживают 4G, 10% – 5G, - уточнили в пресс-службе оператора.

Откуда приезжали

Провести новогодние каникулы в Москве решили не только жители разных городов России, но и зарубежья. Число иностранных гостей несмотря на то, что путешествовать в пандемию стало сложнее, по сравнению с прошлым годом выросло в полтора раза. Больше всего туристов приехало из Украины, Германии, Белоруссии, США и Армении. Отдыхающих, приехавших из других регионов России, в этот раз оказалось на 23% больше, чем в прошлогодние праздники. Чаще других столицу посещали жители Санкт-Петербурга, Краснодара, Калуги, Рязани, Владимира и Нижнего Новгорода.

Где гуляли

Самыми популярными местами для новогодний гуляний туристы стали по традиции Манежная и Красная площади, Парк Горького и ВДНХ. По сравнению с обычными входными днями, время пребывания здесь выросло в среднем на 40%. Как и прежде, отдыхающие массово посещали Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Третьяковскую галерею, а также Дом культуры «ГЭС-2». Последний в первые выходные дни января посетило на 16% больше гостей, по сравнению с первыми выходными декабря 2021 года, когда арт-объект открылся.

На чем ездили

Туристы активно передвигались по Москве на метро. По данным МТС, число международных абонентов в столичной подземке выросло в два раза, абонентов из России – на 20%.

- Объем трафика передачи данных в метро за январские каникулы 2022 года удвоился по сравнению с прошлогодними праздниками и составил 471 Тбайт. Это сопоставимо с просмотром 47 тысяч фильмов в отличном качестве, - сообщили в МТС.

Что смотрели

Несмотря на активные прогулки и посещение достопримечательностей, время на отдых дома тоже было. В период праздничных дней абоненты МТС в основном смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах KION и «Кинопоиск». Трафик на эти ресурсы вырос на 76% и 67% соответственно. Самой популярной премьерой стал российский сериал «Почка». Далее по популярности шел Youtube, трафик на который вырос на 14% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Про соцсети в праздничные дни россияне тоже не забыли. Самыми активными были пользователи ВКонтакте и Одноклассников, где трафик по сравнению с прошлым годом вырос на 14% и 12% соответственно.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Больше всего времени в интернете в эти праздники провели жители Красногорска, поставив своеобразный рекорд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, здесь интернет-трафик вырос на 53%.

Всего в Московском регионе за новогодние каникулы объем мобильного интернет-трафика вырос на 33% и составил 33 457 Тбайт. Объем переданных данных через домашнюю интернет-сеть увеличился на 21% до 140 тысяч Тбайт.