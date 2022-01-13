Вильфанд: Москву ждет перепад температур в 25 градусов, сугробы вырастут на 15 см

Москву ждет перепад температур в 25 градусов, сугробы вырастут на 15 см Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни Москву ждут погодные катаклизмы: резкие скачки температуры, рекордно низкое атмосферное давление и сильный снегопад. Все подробности о грядущем ненастье рассказал в интервью “КП” научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

- Пик морозов пришелся на среду, 12 января, и ночь на четверг, 13 января. Днем было не выше -13 градусов, ночью в столице -18...-20, по области до -25. В четверг в течение дня температура будет повышаться, к вечеру потеплеет до -6...-8 градусов.

Но главное не в этом. Перемены в погоде несет глубокий циклон. Он перемещается от Гренландии к Скандинавии, в четверг доберется до Баренцева моря. И в ночь на пятницу, 14 января, в старый Новый год, атмосферное давление не то что понизится – рухнет вниз, на 30 мм ртутного столба (в Московском метеобюро считают, что атмосферное давление побьет первый в 2022 году погодный рекорд – будет небывало низким, 719 мм рт. ст. Пока минимум для 14 января 720, 5 мм, он держится с 1948 года, то есть больше 70 лет. - Ю. С.). И одновременно взлетит температура. К утру 14 января наступит оттепель. И это сразу после -25 градусов!

Ветер в ночь на пятницу усилится до 18 м/сек. Снег начнется уже в четверг, в пятницу днем – снег и мокрый снег, метель, снежные заносы на дорогах. Все это будет продолжаться также в ночь на субботу. В общей сложности за трое суток высота сугробов увеличится на 10 – 15 см. Это очень много.