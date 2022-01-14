Собянин: Рост заболеваемости коронавирусом в столице может достичь 6-7 тысяч человек в сутки

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мир продолжает бороться с коронавирусом. Ученые в разных странах внимательно изучают опасную инфекцию, чтобы найти способ справиться с ней раз и навсегда. Среди них - специалисты Диагностического центра лабораторных исследований Департамента здравоохранения Москвы на Варшавском шоссе. Во время пандемии здесь создали специализированный отдел по диагностике коронавируса. Его сотрудники занимаются в том числе выявлением и мониторингом новых мутаций, штаммов и подштаммов ковида.

«По данным лаборатории, мы видим, что сегодня, к сожалению, «омикрон» начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, - сказал в пятницу, 14 января, мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Диагностического центра лабораторных исследований. - Это такой серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости, что, собственно, и демонстрируют даже последние вчерашние, сегодняшние официальные данные. Рост выявляемости будет где-то порядка 6-7 тысяч заболевших ковидом. Скорее всего, на следующей неделе этот рост продолжится».

При этом, как отметил мэр, не растет количество тяжело заболевших и госпитализаций.

«Тем не менее, все равно необходимо быть осторожными, беречься, - напомнил Собянин. - Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, которые должны оградить себя от лишних контактов, выполнять те требования, которые предписаны Роспотребнадзором - ношение масок и соблюдение санитарных режимов».

ЧТО ДЕЛАЮТ

Секвенированием генома коронавируса, то есть его расшифровкой, в Диагностическом центре лабораторных исследований в столице начали заниматься в июле 2021 года. Тогда делали по 100-150 проб в неделю. С декабря проводят регулярный массовый мониторинг по 1 500 проб в неделю.

Для этого центр оснастили специальной медтехникой, в том числе секвенаторами Illumina MySeq dx, системой капиллярного секвенирования Нанофор-05 и системой генетических исследований Agena.

Впервые в России специалисты Диагностического центра внедрили в практику метод полногеномного секвенирования вируса NGS, позволяющий параллельно читать сотни образцов за один цикл работы прибора (секвенатора).

Штамм «омикрон» обнаружили 20 декабря 2021 года. До этого исследователям попадался исключительно штамм «дельта» и его разные «дочки».

Всего за это время выявлено 729 образцов со штаммом «омикрон». Этот вид вируса составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022

года. ЦИФРЫ

В пандемию в Москве открылись 17 городских лабораторных центров по диагностике коронавируса методом ПЦР. К ним также были подключены лаборатория федерального Противочумного центра Роспотребнадзора и 7 частных лабораторий. Общая мощность всех «точек» - около 70 тысяч ПЦР-тестов в сутки.

Кроме того, городские лаборатории получили порядка 100 аппаратов ИФА для тестирования на антитела.

С марта 2020 года в Москве сделали 37,3 миллиона ПЦР-тестов и 11,8 миллиона исследований для определения антител к COVID-19.