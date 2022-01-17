«Мы относимся к нашим пациентам, как к супергероям. И им это нравится»

Фото: Эльвира Уракова/пресс-служба медицинского холдинга "СМ-Клиника"

О том, какая медицинская помощь будет там оказываться, и чем новая клиника приятно удивит детей и их родителей, рассказывает главный врач Елена Садовская.

- Елена Геннадьевна, поздравляем Вас с открытием! Большая, трехэтажная, но при этом такая уютная…

- Мы старались. И очень хотим, чтобы нашим пациентам и их родителям здесь понравилось буквально всё: удобный сервис, кабинеты и палаты стационара, кафе с особым детским меню, игровые зоны. Принимать и лечить детей и подростков будут порядка 100 врачей более чем по тридцати направлениям. Планируем, что к концу 2022 года ежедневно сможем оказывать медицинскую помощь 400 пациентам.

- С какими заболеваниями можно обращаться в клинику?

С заболеваниями органов дыхания, лор-органов, острыми аллергическими реакциями, нарушениями работы желудочно-кишечного тракта и мочевыводящей системы, вегето-сосудистой дистонией, патологиями опорно-двигательного аппарата и многими другими.

Добавлю, что мы можем принимать пациентов с острыми респираторными заболеваниями. Для них предусмотрен отдельный вход, фильтр-бокс, кабинет забора анализов. А также кабинет врача-инфекциониста, который проводит диагностику и назначает лечение.

В клинике открыт круглосуточный детский педиатрический стационар. В нем шесть палат, где предусмотрены все необходимые удобства, включая санузел, душевую кабину, кондиционер, телевизор. Рацион питания ребенка составляется индивидуально, с учетом заболевания. Питание осуществляется в палатах. Все палаты рассчитаны на одну семью и называются по цветам радуги – «розовая», «зеленая», «желтая» и т.д.

Фото: Эльвира Уракова/пресс-служба медицинского холдинга "СМ-Клиника"

Клиника оснащена современным оборудованием для проведения УЗИ, рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. КТ и МРТ работают в круглосуточном режиме, исследования проводятся детям с 12 лет. Есть отдельная палата для видео-ЭЭГ-мониторинга, причем, как почасового, так и суточного, кабинет функциональной диагностики, где выполняются ЭКГ, ЭХОКГ, холтеровское мониторирование, СМАД, оценка функции внешнего дыхания.

В процедурных кабинетах работают опытные медицинские сестры, которые могут найти подход к любому малышу. За сданные анализы крови каждый пациент получает памятную медаль или маленький подарок.

- Какая-то специализированная медицинская помощь предусмотрена?

- Да, в нашей клинике работает отделение детской стоматологии, где можно пройти лечение зубов, в том числе – уже совсем скоро - и под седацией. Вариант лечения выбирается в зависимости от ситуации и позволяет ребенку не думать про боль – не бояться зубного врача. Это же так важно!

О чем я бы хотела сказать отдельно, это центр речевого развития.

Дело в том, что сейчас многие дети начинают говорить достаточно поздно. Общаясь с гаджетами, они оказываются вовлечены только в визуальную сферу, и у них затруднено вербальное развитие. Мы готовы помочь таким детям, для этого и создан центр речевого развития. В нем ведут прием логопеды, логопеды-дефектологи, врачи-неврологи, психологи. Занятия проходят индивидуально или в группах. У нас установлены 2 аппарата ЛОГО-БОС для интерактивных занятий с детьми, имеющими речевые нарушения. ЛОГО-БОС – это система биологической обратной связи, обучающая детей понимать, как работает твой организм. В игровой форме ребенок получает новые знания о своем организме, учится управлять речью. Занятия на тренажерах ЛОГО-БОС проводят опытный логопед и психолог.

В нашей стране сейчас много двуязычных семей. И часто дети, растущие в таких семьях, просто не знают, на каком языке им общаться. В этой ситуации большое значение имеет консультация психолога.

В центре также ведет прием врач-генетик, который определяет, есть ли у малыша какие-либо наследственные отклонения, и как избежать их проявлений.

Также планируется открыть центр восстановительного лечения. Он не менее важен, учитывая ситуацию с коронавирусной инфекцией, осложнениями после которой становятся болезни органов дыхания, нервной системы, сосудов. Будем оказывать помощь в таких ситуациях.

Кроме того, мы сможем помогать детям с последствиями родовых травм, с ДЦП, врожденными и приобретенными нарушениями осанки.

Центр будет оснащен бассейном, для проведения в том числе индивидуальных и групповых сеансов аквааэробики для детей и подростков с излишним весом (а такая проблема сейчас тоже стоит достаточно остро), залом для занятий лечебной физкультурой, кабинетами массажа и иглорефлексотерапии.

Фото: Эльвира Уракова/пресс-служба медицинского холдинга "СМ-Клиника"

- Вы сказали, что стационар – педиатрический. А если, например, малышу понадобилась помощь врача-хирурга?

- Тогда мы предлагаем родителям переехать в стационар «СМ-Клиника» в Марьиной Роще (это полчаса езды от нас), где организован хирургический стационар, регулярно проводятся операции. Наша служба «скорой» помощи – к услугам пациентов.

- И если еще о приятном...?

- Мы постарались разместить в каждом свободном уголке нашей клиники (за исключением зон лаборатории и кабинета врача-инфекциониста) бизи-борды, ростомеры, телевизоры.

На втором этаже находится большая игровая зона – диванчики для мам, коврики для малышей. Там же работает аниматор. Аниматор у нас классный - девушка, закончившая цирковое училище, умеющая жонглировать, проводить коллективные занятия с детками. Я не раз на приемах (я сама – практикующий врач-аллерголог-иммунолог) наблюдала такую картину: ребенок тянет маму за руку из кабинета: «Быстрее, пошли, ну, пожалуйста!» - так ему хочется посмотреть на аниматора еще хотя бы чуть-чуть. Мы любим всех малышей, которые к нам приходят и относимся к ним как к маленьким супергероям – и они с радостью включаются в эту игру, участвуют в ней.

- Спасибо большое за столь подробный рассказ. Удачи вам!

Адрес клиники: ул. Клары Цеткин, д. 33, корп. 28

Часы работы: 09:00-21:00 ежедневно (прием анализов с 07:30)

Телефон: + 7 (495) 777-48-49

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