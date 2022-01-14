В Москве задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в финансировании террористов в Сирии и Ираке

За содействие террористической деятельности мужчине грозит от 8 до 15 лет колонии Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет сообщил о задержании мужчины, которого подозревают в финансировании терроризма. Его взяли накануне на юго-западе Москвы.

По версии следствия, этот человек входил в так называемую «группу Алима Бегиева». Бегиев в свою очередь являлся был куратором одного из чатов, в который приглашались только проверенные люди, готовые отправлять деньги террористам - в Сирию и Ирак.

- Всего в это сообщество входило порядка 30 участников, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. - Участники вели сбор денежных средств на свои банковские карты, затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования.

Сам Бегиев, к слову, ранее уже получил по статье «содействие террористической деятельности» 17 лет колонии строгого режима. К реальным срокам также приговорили еще несколько его подручных, собиравших в России деньги для исламистов.

Новому задержанному 43 года. В Москве мужчина жил на съемной квартире. Там уже прошел обыск.

- Обнаружены и изъяты банковские карты, электронные носители и технические средства, - сообщила Иванова. - В ближайшее время фигуранту уголовного дела будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

За содействие террористической деятельности мужчине грозит от 8 до 15 лет колонии.

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