Девять человек пострадали при столкновении автобуса и такси на Варшавском шоссе

Водитель такси не уступил дорогу автобусу. В результате происшествия пять человек получили травмы

Утром 15 января на Варшавском шоссе столкнулись синий московский автобус маршрута е99 и легковушка. Все произошло в районе дома 179, стр.1. Пробка в сторону Москвы растянулась от Новодрожжино мимо ЖК «Бутово Парк» до развязки у Сада ВИЛАР. СМИ сообщили об 11 пострадавших в аварии. Однако в Госавтоинспекции Москвы назвали иное число жертв:

— На Варшавском шоссе произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля «Хендай». По предварительным данным пострадали пять человек, включая ребенка, — рассказали в ведомстве.

В столичном Департаменте транспорта добавили, что автобус принадлежит коммерческому перевозчику «Трансавтолиз». Второй автомобиль окрашен в ливрею такси.

— Водитель такси не уступил дорогу автобусу. В результате происшествия пять человек получили травмы, им оказывается медицинская помощь, — уточнили в Дептрансе.

По предварительной информации, у пострадавших по большей части ушибы и сотрясения. Тяжелых пациентов нет.

— В ДТП числятся уже девять пострадавших, в том числе двухмесячный ребенок. В момент аварии он находился на руках у мамы и ударился о поручень, — добавили позднее в Госавтоинспекции.