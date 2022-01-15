С улиц Москвы начали убирать новогодние украшения

В первую очередь с улиц уберут около 1 тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы Фото: Иван МАКЕЕВ

Столица отгуляла зимние праздники. Первыми с улиц и площадей исчезли рождественские ярмарки. Теперь коммунальщики убирают и украшенные елки.

«В городе приступили к демонтажу новогодних конструкций, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В первую очередь с улиц уберут около 1 тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Световые конструкции будут украшать столицу до весны».

Напомним, в этот раз к Новому году и Рождеству в центре и на окраинах Москвы поставили всего более 4 тысяч декоративных конструкций. По традиции их используют повторно из года в год.

Пока оставшиеся уличные световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды и украшения на фонарях начнут разбирать уже ближе к марту. Напомним, в 2021 году по решению мэра Москвы работу этих конструкций продлили до 1 апреля.

Затем всю новогоднюю красоту увезут на специальные склады для хранения до следующих праздников. За это время зимние «наряды» столицы тщательно почистят, проверят и при необходимости отремонтируют.