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Общество15 января 2022 9:10

С улиц Москвы начали убирать новогодние украшения

При этом световые арки и тоннели оставят до весны
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В первую очередь с улиц уберут около 1 тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы

В первую очередь с улиц уберут около 1 тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Столица отгуляла зимние праздники. Первыми с улиц и площадей исчезли рождественские ярмарки. Теперь коммунальщики убирают и украшенные елки.

«В городе приступили к демонтажу новогодних конструкций, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В первую очередь с улиц уберут около 1 тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Световые конструкции будут украшать столицу до весны».

Напомним, в этот раз к Новому году и Рождеству в центре и на окраинах Москвы поставили всего более 4 тысяч декоративных конструкций. По традиции их используют повторно из года в год.

Пока оставшиеся уличные световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды и украшения на фонарях начнут разбирать уже ближе к марту. Напомним, в 2021 году по решению мэра Москвы работу этих конструкций продлили до 1 апреля.

Затем всю новогоднюю красоту увезут на специальные склады для хранения до следующих праздников. За это время зимние «наряды» столицы тщательно почистят, проверят и при необходимости отремонтируют.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ