В элитном московском отеле мошенник утащил часы за 500 тысяч рублей: «Я только проверю!»

Задержанному мужчине светит до 6 лет колонии Фото: Shutterstock

Товарищ из Москвы очень обрадовался, когда буквально через несколько часов после публикации объявления ему перезвонили. Мужчина решил выставить на продажу в интернете брендовые часы за 500 тысяч рублей. Cartier, автоматический подзавод, ремешок из чистой кожи. Новые почти! И практически тут же - вот удача - ему перезвонил потенциальный клиент.

- Клиент сказал, что проживает в пятизвездочном отеле и ему было бы удобнее, если продавец сам подвезет часы, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - На месте, мол, и рассчитаемся.

Встретились в лобби. «Покупатель» с недоверием поглядел на аксессуар. Сказал, что ему нужно проверить, настоящие ли это часы. Для этого ему нужно подняться с ними в номер и хорошенько изучить. Взяв упаковку с часами, клиент направился к лифту. А продавец остался сидеть в лобби. Прошло десять минут, двадцать, а мужчина с часами все не возвращался. Владелец Cartier вместе с сотрудником отеля поднялся в названный ранее покупателем номер, а там… Там вообще другой человек живет. Словом, ни часов, ни покупателя - он успел ускользнуть из здания. Правда, бегал недолго. По камерам видеонаблюдения удалось оперативно отследить его перемещения по городу.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Новый Арбат задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний москвич, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Задержанному мужчине светит до 6 лет колонии.